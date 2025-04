Saison-Aus für Grünwalds Nicholas Helmbrecht – Schwere Verletzung in der Icon League

Der TSV Grünwald muss in den verbleibenden Spielen auf Nicholas Helmbrecht verzichten. In der Icon-League verletzte sich der Ex-Löwe schwer.

Grünwald – Schlechte Nachrichten für den TSV Grünwald in hoffnungsvollen Wochen. Der erst zu Beginn der Saison vom TSV Landsberg nach Grünwald gewechselte Nicholas Helmbrecht zog sich in der Icon League einen Kreuzbandriss zu. Damit wird er dem Bayernligisten im Kampf um den Klassenerhalt nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch seine Zukunft beim TSV ist durch die Verletzung noch offen.

Passiert war die Verletzung vor gut eineinhalb Wochen, als Helmbrecht mit seinem Team „Plyrs United“ gegen den FC Wontorriors antrat. „Ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist. Ich war mit beiden Beinen in der Luft, hab versucht den Ball wegzustochern und bin dann, glaube ich, an der Rasenkante hängengeblieben“, so der 30-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort/Münchner Merkur.

Teamkollege und ebenfalls Grünwald-Akteur Daniel Leugner eilte direkt zu Hilfe, doch Helmbrecht wusste gleich: „Das ist ein Kreuzer.“ Für Helmbrecht nicht die erste Kreuzband-Verletzung. Schon vor einigen Jahren hatte er einen Kreuzbandriss im rechten Knie - nun also im Linken. Die Erfahrung mache es „einfacher für den Kopf“, zeigt sich Helmbrecht jedoch positiv gestimmt. Er will sich die nötige Zeit für die Genesung nehmen. Sein Verein TSV Grünwald meldete sich nach der Verletzung auch gleich bei ihm. „Es war relativ entspannt“, so Helmbrecht. „Die Verletzung hätte überall passieren können.“