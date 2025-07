Saison-Auftakt zur dritten Zweitliga-Saison zuhause

Die Vorfreude auf den Start ist beim gesamten Team nach der SV Elversberg der Sommerpause groß. „Die sechs Wochen vergingen wie im Flug“, sagt Vincent Wagner. Die Entwicklung und das Zusammenspiel seiner Mannschaft sei in dieser Zeit „von Woche zu Woche besser“ geworden: „Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in die letzten Tage, bevor es dann am Samstag hier losgeht an der Kaiserlinde.“ Mit dem 1. FC Nürnberg erwartet die SVE dabei am Samstag um 13 Uhr in der URSAPHARM-Arena (Lindenstr., Spiesen-Elversberg) direkt einen spannenden Gegner. Auch beim Club gab es im Sommer einige Änderungen. „Es ist auf jeden Fall ein guter Gegner“, sagt Wagner. „Miroslav Klose geht jetzt in sein zweites Jahr in Nürnberg. Es ist grundsätzlich relativ klar, wie sie agieren wollen, aber sie sind in ihrem Spiel sehr flexibel und variabel. Uns erwartet eine gute Fußballmannschaft mit vielen starken Spielern, die es zu beherrschen gilt.“ Was das eigene Elversberger Team betrifft, sind die meisten Spieler fit für den Zweitliga-Start. „Es war eines der Ziele, dass wir gesund durch die intensive Vorbereitung kommen. Das ist uns größtenteils gelungen“, sagt der Coach. Luca Pfeiffer wird zum Auftakt gegen Nürnberg jedoch fehlen, darüber hinaus hat Luis Seifert aktuell noch Adduktorenprobleme.