Saison 4 für Ribeiro mit TSV!

Kennedy Alves Ribeiro bleibt dem TSV Weilimdorf treu und läuft auch in der Saison 2026/27 für den Verein auf. Bereits vor seinem Wechsel zählte der Brasilianer zu den besten Spielern der Liga: Mit HOT 05 Futsal holte er zwei Deutsche Vizemeisterschaften, ehe er 2023 an die Giebelstraße wechselte. Seither ist er aus dem TSV-Spiel nicht mehr wegzudenken: In 60 Einsätzen erzielte er 43 Tore im TSV-Trikot und feierte drei Deutsche Meisterschaften mit dem Verein. Über seine gesamte Bundesliga-Karriere hinweg kommt er damit auf 84 Treffer und belegt Platz 2 der ewigen Torschützenliste der Futsal-Bundesliga.