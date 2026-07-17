Saison 4 für Ribeiro mit TSV!

Kennedy Alves Ribeiro bleibt dem TSV Weilimdorf treu und läuft auch in der Saison 2026/27 für den Verein auf. Bereits vor seinem Wechsel zählte der Brasilianer zu den besten Spielern der Liga: Mit HOT 05 Futsal holte er zwei Deutsche Vizemeisterschaften, ehe er 2023 an die Giebelstraße wechselte. Seither ist er aus dem TSV-Spiel nicht mehr wegzudenken: In 60 Einsätzen erzielte er 43 Tore im TSV-Trikot und feierte drei Deutsche Meisterschaften mit dem Verein. Über seine gesamte Bundesliga-Karriere hinweg kommt er damit auf 84 Treffer und belegt Platz 2 der ewigen Torschützenliste der Futsal-Bundesliga.
„Ich freue mich sehr, auch in der Saison 2026/27 für den TSV Weilimdorf auf dem Platz zu stehen. Die letzten Jahre hier waren erfolgreich und haben mir sehr viel bedeutet. Jetzt will ich mit dem Team weiter angreifen und meinen Beitrag leisten", so Kennedy Alves Ribeiro.
„Kenny ist auf dem Feld ein enorm wichtiger Spieler für uns. Aber auch abseits des Platzes ist er mit seiner Erfahrung und seinem Wissen unglaublich wertvoll für das Team, gerade für unsere jungen Spieler. Wir sind froh, dass wir mit ihm planen können und freuen uns auf eine weitere gemeinsame Saison", sagt Daniel Nötzold.