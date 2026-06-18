Saison 25/26: Relegationsspiele im Kreis Aachen

– Foto: Thomas Rinke

Durch den Rückzug von Inde Hahn in der KL B1 hat sich der vierte Absteiger der B-Ligen gefunden. Nach aktuellem Stand kann daher das Entscheidungsspiel zwischen Concordia Oidtweiler II und der FSG Merkstein (ausgeglichener direkter Vergleich) entfallen.

So., 28.06.2026, 15:00 Uhr SV Union Ritzerfeld Ritzerfeld DJK Rasensport Brand DJK RS Brand II 15:00 PUSH





Für den Fall F2 der Kreisliga B ist ein Relegationsspiel zwischen den beiden Tabellenzweiten um den Aufstieg in die A-Liga vorgesehen. Nach aktuellem Stand wird dieses Spiel zwischen Union Ritzerfeld und Rasensport Brand ausgetragen. Aktuell vorgesehener Austragungstermin: 28.06.2026, 15 Uhr. Vorgesehener neutraler Austragungsort: Grenzwacht Pannesheide, Sportplatz Forensberger Straße, 52134 Herzogenrath.





So., 21.06.2026, 13:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren II Emir Sultan Spor Merkstein Emir Sultan 13:00 live PUSH

Für den Fall G2 der Kreisliga C ist vorgesehen, dass 2 von 3 Drittplatzierten per Relegation in die KL B aufsteigen. Nach aktuellem Stand (Rückzug Germania Freund II; C3) spielen hier demnach DJK FV Haaren II, FC Emir Sultan Spor und FC Walheim in einer einfachen Runde eine Tabelle aus. Aktuell vorgesehene Austragungstermine: 21.06. 13:00 Uhr, 24.06. 19:00 Uhr und 28.06.2026 13:00 Uhr. Die Spielstätten werden zwischen den beteiligten Vereinen rollieren: Wenn A gegen B spielt, stellt C die Spielstätte usw..