Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Relegation
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Saison 25/26: Relegationsspiele im Kreis Aachen
Gespielt wird um einen Platz in der Kreisliga A und um zwei Plätze in der Kreisliga B. Entscheidungsspiel um den Abstieg entfällt!
Durch den Rückzug von Inde Hahn in der KL B1 hat sich der vierte Absteiger der B-Ligen gefunden. Nach aktuellem Stand kann daher das Entscheidungsspiel zwischen Concordia Oidtweiler II und der FSG Merkstein (ausgeglichener direkter Vergleich) entfallen.
Für den Fall F2 der Kreisliga B ist ein Relegationsspiel zwischen den beiden Tabellenzweiten um den Aufstieg in die A-Liga vorgesehen. Nach aktuellem Stand wird dieses Spiel zwischen Union Ritzerfeld und Rasensport Brand ausgetragen. Aktuell vorgesehener Austragungstermin: 28.06.2026, 15 Uhr. Vorgesehener neutraler Austragungsort: Grenzwacht Pannesheide, Sportplatz Forensberger Straße, 52134 Herzogenrath.
Für den Fall G2 der Kreisliga C ist vorgesehen, dass 2 von 3 Drittplatzierten per Relegation in die KL B aufsteigen. Nach aktuellem Stand (Rückzug Germania Freund II; C3) spielen hier demnach DJK FV Haaren II, FC Emir Sultan Spor und FC Walheim in einer einfachen Runde eine Tabelle aus. Aktuell vorgesehene Austragungstermine: 21.06. 13:00 Uhr, 24.06. 19:00 Uhr und 28.06.2026 13:00 Uhr. Die Spielstätten werden zwischen den beteiligten Vereinen rollieren: Wenn A gegen B spielt, stellt C die Spielstätte usw..