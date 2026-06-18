 2026-06-17T14:51:57.883Z

Relegation

Saison 25/26: Relegationsspiele im Kreis Aachen

Gespielt wird um einen Platz in der Kreisliga A und um zwei Plätze in der Kreisliga B. Entscheidungsspiel um den Abstieg entfällt!

von jad · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Rinke

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Durch den Rückzug von Inde Hahn in der KL B1 hat sich der vierte Absteiger der B-Ligen gefunden. Nach aktuellem Stand kann daher das Entscheidungsspiel zwischen Concordia Oidtweiler II und der FSG Merkstein (ausgeglichener direkter Vergleich) entfallen.

So., 28.06.2026, 15:00 Uhr
SV Union Ritzerfeld
SV Union RitzerfeldRitzerfeld
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand II
15:00


Für den Fall F2 der Kreisliga B ist ein Relegationsspiel zwischen den beiden Tabellenzweiten um den Aufstieg in die A-Liga vorgesehen. Nach aktuellem Stand wird dieses Spiel zwischen Union Ritzerfeld und Rasensport Brand ausgetragen. Aktuell vorgesehener Austragungstermin: 28.06.2026, 15 Uhr. Vorgesehener neutraler Austragungsort: Grenzwacht Pannesheide, Sportplatz Forensberger Straße, 52134 Herzogenrath.

So., 21.06.2026, 13:00 Uhr
DJK FV Haaren
DJK FV HaarenHaaren II
Emir Sultan Spor Merkstein
Emir Sultan Spor MerksteinEmir Sultan
13:00live

Mi., 24.06.2026, 19:00 Uhr
FC Walheim 2018
FC Walheim 2018Walheim
DJK FV Haaren
DJK FV HaarenHaaren II
19:00

So., 28.06.2026, 13:00 Uhr
Emir Sultan Spor Merkstein
Emir Sultan Spor MerksteinEmir Sultan
FC Walheim 2018
FC Walheim 2018Walheim
13:00live

Für den Fall G2 der Kreisliga C ist vorgesehen, dass 2 von 3 Drittplatzierten per Relegation in die KL B aufsteigen. Nach aktuellem Stand (Rückzug Germania Freund II; C3) spielen hier demnach DJK FV Haaren II, FC Emir Sultan Spor und FC Walheim in einer einfachen Runde eine Tabelle aus. Aktuell vorgesehene Austragungstermine: 21.06. 13:00 Uhr, 24.06. 19:00 Uhr und 28.06.2026 13:00 Uhr. Die Spielstätten werden zwischen den beteiligten Vereinen rollieren: Wenn A gegen B spielt, stellt C die Spielstätte usw..