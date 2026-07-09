Saison 2026/27: SSV Weilerswist startet in die Vorbereitung von Bruno Arndt · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

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Der SSV Weilerswist ist in die Saison 2026/27 gestartet. Am vergangenen Dienstag baten Cheftrainer Frederik Ziburske und Co-Trainer Oguzhan Erkaya ihre Mannschaft zum offiziellen Trainingsauftakt und läuteten damit die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ein. Mit insgesamt 23 Spielern war die Beteiligung zum Auftakt hervorragend. Mit dabei waren auch die drei Neuzugänge Matfei Slinkov, Noah Fabritzius und Arber Kryeziu, die sich erstmals gemeinsam mit ihren neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz präsentierten.

In den kommenden Wochen wird das Trainerteam intensiv daran arbeiten, die Mannschaft optimal auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten und die Neuzugänge schnell in das Team zu integrieren. Lange müssen die SSV-Anhänger nicht auf den ersten Auftritt ihrer Mannschaft warten. Bereits am Sonntag, den 12. Juli 2026, steht das erste Testspiel der Saison 2026/27 auf dem Programm. Im heimischen Sportzentrum empfängt der SSV Weilerswist die U23 (III) von Grün-Weiß Brauweiler.