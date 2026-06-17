 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Saison 2026/27: Das sind alle Ligen im Kreis Zugspitze

Die vorläufige Ligeneinteilung

von Michel Guddat · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
Der Lenggrieser SC verpasste knapp den Aufstieg in die Bezirksliga und startet nun in der Kreisliga 1 einen Neuangriff.
Der Lenggrieser SC verpasste knapp den Aufstieg in die Bezirksliga und startet nun in der Kreisliga 1 einen Neuangriff. – Foto: Michelle Kleim

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Kreisklasse Gruppe 1
Kreisklasse Gruppe 3
Kreisklasse Gruppe 4
A-Klasse Gruppe 1 Zug
A-Klasse Gruppe 2 Zug

Nach den höherklassigen Amateurligen stehen nun auch die Ligen bis zur C-Klasse fest! FuPa gibt einen Überblick über die vorläufige Ligeneinteilung im Kreis Zugspitze.

Soeben wurden noch in hitzigen Relegationsspielen die letzten Plätze der Ligen ausgespielt und damit die Saison 2025/26 beendet. Wenige Tage später gehen die Blicke bereits wieder in Richtung Spielzeit 2026/27. Der Startschuss erfolgt am 15./16. August, der letzte Spieltag findet am 29. Mai 2027 statt. Die vorläufige Ligeneinteilung im Kreis Zugspitze:

Kreisliga 1:

  • SG Aying/Helfendorf
  • MTV Berg
  • FC Deisenhofen III
  • ASV Habach
  • Lenggrieser SC
  • SV Münsing
  • TSV Murnau II
  • TSV Oberalting
  • SV Ohlstadt (Absteiger Bezirksliga Süd)
  • TSV Otterfing (Aufsteiger Kreisklasse 2)
  • SV Polling (Absteiger Bezirksliga Süd)
  • FC Real Kreuth (Aufsteiger Kreisklasse 2)
  • FT Starnberg 09 (Aufsteiger Kreisklasse 3)
  • DJK Waldram
  • SC Weßling
  • BCF Wolfratshausen (Absteiger Bezirksliga Süd)

Kreisliga 2:

  • FC Aich
  • TSV Altenstadt
  • VfL Denklingen (Absteiger Bezirksliga Süd)
  • SV Fuchstal
  • TSV Geiselbullach (Absteiger Bezirksliga Süd)
  • SV Igling (Aufsteiger Kreisklasse 4)
  • FC Issing (Aufsteiger Kreisklasse 4)
  • TSV Landsberg II
  • SC Oberweikertshofen II
  • TSV Peiting
  • SC Schöngeising (Aufsteiger Kreisklasse 1)
  • TSV Türkenfeld
  • SC Unterpfaffenhofen
  • SpVgg Wildenroth (Aufsteiger Kreisklasse 1)
  • FC Wildsteig/Rottenbuch

Kreisklasse 1:

  • TSV Alling
  • VfL Egenburg
  • FC Eichenau (Absteiger Kreisliga 2)
  • FC Emmering (Aufsteiger A-Klasse 2)
  • SC Fürstenfeldbruck
  • Gautinger SC
  • TSV Geiselbullach II
  • SV Germering
  • TSV Gilching II (Absteiger Kreisliga 2)
  • SC Gröbenzell
  • TSV Hechendorf
  • SC Maisach (Absteiger Kreisliga 2)
  • TSV Pentenried
  • FC Puchheim (Aufsteiger A-Klasse 2)

Kreisklasse 2:

  • SG Ascholding/Thanning
  • TSV Brunnthal
  • DJK Darching
  • SV Eurasburg
  • SF Fischbachau (Aufsteiger A-Klasse 4)
  • SG Gaißach/Wackersberg
  • FF Geretsried
  • TSV Grünwald II
  • SG Hausham 01
  • FC Rottach-Egern
  • TSV Sauerlach (Aufsteiger A-Klasse 3)
  • SG Schäftlarn/Baierbrunn (Aufsteiger A-Klasse 5)
  • SG SV/RW Bad Tölz
  • TSV Weyarn

Kreisklasse 3:

  • SG Antdorf/Iffeldorf
  • ESV Penzberg
  • FC Garmisch II (Aufsteiger A-Klasse 6)
  • FC Mittenwald (Aufsteiger A-Klasse 6)
  • FSV Höhenrain
  • SC Pöcking
  • SG Wielenbach/Pähl
  • SV Raisting II
  • SV Uffing
  • TSV Benediktbeuern
  • TSV Feldafing
  • TSV Hohenpeißenberg
  • TSV Peißenberg (Absteiger Kreisliga 1)
  • WSV Unterammergau (Absteiger Kreisliga 1)

Kreisklasse 4:

  • TSV Burggen/Bernbeuren (Absteiger Kreisliga 1)
  • MTV Dießen
  • TSV Finning
  • FC Greifenberg (Aufsteiger A-Klasse 7)
  • TSV Herrsching (Aufsteiger A-Klasse 1)
  • FC Hofstetten
  • SV Hohenfurch
  • FT Jahn Landsberg (Absteiger Kreisliga 2)
  • FC Penzing (Aufsteiger A-Klasse 7)
  • SV Prittriching
  • TSV Schongau (Aufsteiger A-Klasse 8)
  • TSV Steingaden (Aufsteiger A-Klasse 8)
  • SV Unterdießen
  • FC Weil

A-Klasse 1:

  • SV Adelshofen
  • SV Althegnenberg
  • SF Breitbrunn
  • FSV Eching
  • TSV FFB-West
  • BVTA Fürstenfeldbruck
  • SV Haspelmoor
  • SV Inning
  • TSV Jesenwang
  • SC Oberweikertshofen III
  • SV Puch
  • TV Stockdorf

A-Klasse 2:

  • FC Aich II
  • TSV Alling II
  • TSV Gernlinden
  • SC Gröbenzell II
  • FC Landsberried
  • SC Maisach II
  • SC Malching
  • SC Olching II
  • Ethn. Puchheim
  • SV RW Überacker
  • SC Unterpfaffenh.-G. II
  • SC Wörthsee

A-Klasse 3:

  • SV Arget
  • SG ASC I / TuS Geretsried III
  • SG Baiernrain/D'Zell
  • SC Deining
  • FC Deisenhofen IV
  • SF Föching
  • SV Gelting
  • FC Geretsried
  • TSV Hartpenning
  • TuS Holzkirchen II
  • SG Schäftlarn/Baierbr. II
  • SG Egling/SV Straßlach I
  • DJK Waldram II

A-Klasse 4:

  • SG RW / SV Bad Tölz II
  • TuS Holzkirchen III
  • TSV Irschenberg
  • Lenggrieser SC II
  • SV Miesbach II
  • FC Real Kreuth II
  • SG Reisach
  • TSV Schliersee
  • SG Tegernseer Tal
  • SG Wackersberg/Gaißach II
  • SC Wall
  • SV Warngau
  • SC Wörnsmühl

A-Klasse 5:

  • MTV Berg II
  • SV Bad Heilbrunn II
  • SV Bichl
  • TSV Erling-Andechs
  • SV Haunshofen
  • FSV Hohenrain II
  • SV Münsing II
  • ESV Penzberg II
  • FC Penzberg U23
  • TSV Perchting-H.
  • FC Seeshaupt
  • TSV Tutzing
  • TSV Wolfratshausen

A-Klasse 6:

  • FC Bad Kohlgrub
  • ASV Eglfing
  • SC Eibsee Grainau
  • SG SV Eschenlohe / TSV Murnau III
  • ASV Habach II
  • SG Hungerbach
  • SV Krün
  • TSV Oberammergau
  • SG Oberau/Farchant
  • SV Ohlstadt II
  • SV Polling II
  • FCK Schlehdorf
  • SG Eberfing/Söchering

A-Klasse 7:

  • VfL Denklingen II
  • SG Dettenschwang/Thaining
  • SC Egling/Paar
  • SV Erpfting
  • SV Fuchstal II
  • TSV Geltendorf
  • FC Issing II
  • FT Jahn Landsberg II
  • SG Lengenfeld/Stoffen I
  • SV Prittriching II
  • TSV Schondorf
  • DJK Schwabhausen
  • SF Windach

A-Klasse 8:

  • SG SV Apfeldorf/Kinsau I
  • SC Böbing
  • TSV Burggen/Bernbeuren II
  • SG Lechsee
  • TSV Peiting II
  • SV Reichling
  • TSV Rott
  • SG Schönach
  • SV Unterhausen
  • TSV Weilheim
  • SV Wessobrunn
  • FC Wildsteig/Rottenbuch II

B-Klasse 1:

  • VfL Egenburg II
  • FC Eichenau II
  • FC Emmering II
  • SG FC Ethnikos Puchheim II
  • Gautinger SC II
  • SV Germering II
  • TSV Gilching/A. III
  • GW Gröbenzell
  • SG SV Puchheim / ASV Biburg
  • SV RW Überacker II
  • TV Stockdorf II
  • SC Wessling II

B-Klasse 2:

  • SV Adelshofen II
  • SG Aubachtal II
  • SV Germering III
  • VSST Günzelhofen
  • TSV Herrsching II
  • SV Kottgeisering
  • FC Landsberried II
  • SV Mammendorf
  • TSV Moorenweis II
  • SC Schöngeising II
  • TSV Türkenfeld II
  • SpVgg Wildenroth II

B-Klasse 3:

  • SV Ascholding/Thanning II
  • Genc. Bad Tölz
  • SG Baiernrain/D'Zell II
  • SG Brunnthal/Hofolding II
  • SG Egling-Straßlach II
  • SV Eurasburg II
  • FF Geretsried II
  • TSV Hartpenning II
  • SG SV Helfendorf/SF Aying II
  • SG Waakirchen/Schaftlach I
  • DJK Waldram III
  • FC Weidach

B-Klasse 4:

  • SV Bayrischzell
  • DJK Darching II
  • SF Fischbachau II
  • SG Hausham 01 II
  • FC Hausham 07
  • TSV Otterfing II
  • FC Rottach-Egern II
  • SG Schaftlach/Waakirchen II
  • TSV Schliersee II
  • SV Warngau II
  • TSV Weyarn II
  • SC Wörnsmühl II

B-Klasse 5:

  • SG Antdorf/Iffeldorf II
  • SV Bernried
  • TSV Erling/Andechs II
  • TSV Hohenpeißenberg II
  • WSVI Icking
  • SG Pähl/Wielenbach II
  • TSV Peißenberg II
  • TSV Perchting-H. II
  • SC Pöcking II
  • SV Wangen
  • SVL Weilheim

B-Klasse 6:

  • Geto Datci Garmisch
  • SC Eibsee Grainau II
  • VTA Garmisch
  • SG Hungerbach II
  • FC Megas/A. Garmisch
  • TSV Oberammergau II
  • SG Oberau/Farchant II
  • ESV Penzberg III
  • SG Schlehd./Bene/Bichl II
  • SV Uffing II
  • WSV Unterammergau II

B-Klasse 7:

  • MTV Dießen II
  • SV Erpfting II
  • SG FC Hofstetten/Penzing II
  • SV Igling II
  • FC Scheuring
  • DJK Schwabhausen II
  • SG Stoffen/Lengenfeld II
  • SV Unterdießen II
  • SG Utting I / Finning II
  • FV Walleshausen
  • FC Weil II
  • SF Windach II

B-Klasse 8:

  • TSV Altenstadt II
  • TTC Birkland
  • Türk Gücü Schongau
  • SV Hohenfurch II
  • SG Lechsee II
  • SG Schönach II
  • TSV Schongau II
  • TSV Steingaden II
  • SG SV Apfeldorf/Kinsau II
  • SV Uffing III
  • FC Wildsteig/Rottenbuch III

C-Klasse 1:

  • SV Althegnenberg II
  • SG Ammersee II
  • SC Egling/Paar II
  • SG Greifenb./Kottgeisering II
  • GW Gröbenzell III
  • SV Haspelmoor II
  • SV Prittriching III
  • FC Scheuring II
  • FC Union Landsberg
  • FV Walleshausen II

C-Klasse 2:

  • SG ASV Biburg / SV Puchheim II
  • FFB West II
  • SC Fürstenfeldbruck II
  • BVTA Fürstenfeldbruck II
  • GW Gröbenzell II
  • SC Gröbenzell III
  • TSV Jesenwang II
  • SG Malching II / Aufkirchen
  • SC Olching III
  • TSV Pentenried II
  • FT Starnberg 09 II

C-Klasse 3:

  • SG Baiernrain/D'Zell III
  • SV Gelting II
  • SG ASC II / TuS Geretsried IV
  • FC Geretsried II
  • TSV Irschenberg II
  • TSV Sauerlach II
  • SG Tegernseer Tal II
  • SC Wall II
  • FC Weidach II
  • TSV Königsdorf
  • SV Parsberg

C-Klasse 4:

  • FC Bad Kohlgrub II
  • Geto Datcii Garmisch II
  • ASV Eglfing II
  • VTA Garmisch II
  • SG Hungerbach III
  • FC Mittenwald II
  • SV Ohlstadt III
  • DJK Penzberg
  • FC Seeshaupt II
  • TSV Tutzing II
  • SVL Weilheim II

C-Klasse 5:

  • TSV Altenstadt III
  • SC Böbing II
  • TSV Burggen/Bernbeuren III
  • SG Dettenschwang/Thaining II
  • VfL Denklingen III
  • Türk Gücü Schongau II
  • SV Herzogsägmühle
  • FC Kosova Schongau
  • SV Reichling II
  • SG Schönach III
  • FC Seestall
  • SG TSV Rott / SV Wessobr. II
  • SV Unterhausen II
  • TSV Weilheim II