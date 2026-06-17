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Saison 2026/27: Das sind alle Ligen im Kreis Donau/Isar
Die vorläufige Ligeneinteilung
von Luca Hayden · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Kranzberg (blau) verpasste den Sprung in die Bezirksliga und muss erneut in der Kreisliga an den Start. – Foto: Alfred Brumbauer
Nach den höherklassigen Amateurligen stehen nun auch die Ligen bis zur C-Klasse fest! FuPa gibt einen Überblick über die vorläufige Ligeneinteilung im Kreis Donau/Isar.
Soeben wurden noch in hitzigen Relegationsspielen die letzten Plätze der Ligen ausgespielt und damit die Saison 2025/26 beendet. Wenige Tage später gehen die Blicke bereits wieder in Richtung Spielzeit 2026/27. Die vorläufige Ligeneinteilung im Kreis Donau/Isar: