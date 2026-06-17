 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Saison 2026/27: Das sind alle Ligen im Kreis Donau/Isar

Die vorläufige Ligeneinteilung

von Luca Hayden · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Kranzberg (blau) verpasste den Sprung in die Bezirksliga und muss erneut in der Kreisliga an den Start.
Kranzberg (blau) verpasste den Sprung in die Bezirksliga und muss erneut in der Kreisliga an den Start. – Foto: Alfred Brumbauer

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Kreisklasse 2 25/26
Kreisklasse 4 25/26
A-Klasse 1
A-Klasse 2
A-Klasse 3

Nach den höherklassigen Amateurligen stehen nun auch die Ligen bis zur C-Klasse fest! FuPa gibt einen Überblick über die vorläufige Ligeneinteilung im Kreis Donau/Isar.

Soeben wurden noch in hitzigen Relegationsspielen die letzten Plätze der Ligen ausgespielt und damit die Saison 2025/26 beendet. Wenige Tage später gehen die Blicke bereits wieder in Richtung Spielzeit 2026/27. Die vorläufige Ligeneinteilung im Kreis Donau/Isar:

Kreisliga 1:

  • VfB Eichstätt II
  • FC Fatih Ingolstadt
  • FC Geisenfeld
  • TSV Großmehring
  • FC Hitzhofen-Oberzell
  • TSV Hohenwart
  • Türk. SV Ingolstadt
  • SV Ingolstadt-Hundszell
  • SV Kasing
  • TSV Lichtenau
  • SV Menning
  • FC Mindlstetten
  • TV Münchsmünster
  • TSV Ober-/Unterhaunstadt
  • SV Zuchering

Kreisliga 2:

  • SpVgg Altenerding
  • BC Attaching
  • TSV Eching
  • SV Eichenried
  • FC Finsing
  • SV Kirchdorf
  • SV Kranzberg
  • FC Lengdorf
  • FC Moosburg
  • SC Moosen/Vils
  • FC Moosinning II
  • BSG Taufkirchen
  • FCA Unterbruck
  • TSV Wartenberg

Kreisklasse 1:

  • TSV Altmannstein
  • FC Arnsberg
  • SV Buxheim
  • SV Dolling
  • SV Eitensheim
  • TSV Etting
  • MTV Ingolstadt
  • SC Irgertsheim
  • VfB Kipfenberg
  • TSV Kösching
  • TSV Lenting
  • SV Lippertshofen
  • FC Sandersdorf
  • SC Steinberg-Biberg

Kreisklasse 2:

  • SV Fahlenbach
  • FC Gerolfing II
  • SV Ilmmünster
  • SV Ingolstadt-Haunwöhr
  • SV Karlshuld
  • SV Karlskron
  • SpVgg Langenbruck
  • SV Oberstimm
  • FSV Pfaffenhofen II
  • TSV Reichertshausen
  • TSV Reichertshofen
  • ST Scheyern
  • FC Tegernbach
  • BC Uttenhofen

Kreisklasse 3:

  • SV Dietersheim
  • SC Freising II
  • FVgg Gammelsdorf
  • VfB Hallbergmoos
  • SV Hörgertshausen
  • TSV Jetzendorf II
  • SV Langenbach
  • SV Marzling
  • SC Massenhausen
  • SGT Istanbul Moosburg
  • TSV Nandlstadt
  • SC Oberhummel
  • TSV Paunzhausen
  • SV Vötting-Weihenstephan

Kreisklasse 4:

  • SV E Berglern
  • TSV Dorfen II
  • SpVgg Eichenkofen
  • FC Eitting
  • FC Türk Gücü Erding
  • FC Forstern
  • FC Herzogstadt
  • SC Kirchasch
  • FC Langengeisling II
  • SpVgg Neuching
  • TuS Oberding
  • DJK SG Ottenhofen
  • TSV St. Wolfgang
  • TSV Aspis Taufkirchen

A-Klasse 1:

  • FC Böhmfeld
  • SV Denkendorf II
  • DJK Enkering
  • FC Hepberg
  • FC Hitzhofen-Oberzell II
  • SpVgg Hofstetten
  • FC Irfersdorf
  • SV Kasing II
  • TSV Kösching II
  • FC Nassenfels
  • SV Pondorf
  • SV Stammham
  • (SG) Wolfsbuch/Gelbelsee
  • VfB Zandt

A-Klasse 2:

  • TSV Egweil
  • SV Eitensheim II
  • TSV Etting II

  • VfB Friedrichshofen

  • TSV Gaimersheim II
  • DJK Ingolstadt
  • TV 1861 Ingolstadt
  • SV Ingolstadt-Hundszell II
  • TSV Ingolstadt-Nord
  • SV Irsching
  • SV Karlshuld II
  • ST Kraiberg
  • TSV Mailing
  • TSV Ober-Unterhaunstadt II

A-Klasse 3:

  • TSV Baar-Ebenhausen
  • SpVgg Engelbrechtsmünster
  • FT Ingolstadt-Ringsee
  • SV Karlskron II
  • MBB SG Manching
  • SV Manching II
  • SV Menning II
  • TSV Pförring
  • FC Rockolding
  • TSV Unsernherrn
  • FC Unterpindhart
  • TV Vohburg
  • FC Wackerstein
  • SV Zuchering II

A-Klasse 4:

  • SV Geroldshausen
  • FC Hettenshausen
  • TSV Hohenwart II
  • SV Niederlauterbach
  • MTV Pfaffenhofen
  • FSV Pfaffenhofen III
  • VfB Pörnbach
  • TSV Rohrbach II
  • HSV Rottenegg
  • ST Scheyern II
  • FC Schweitenkirchen
  • SpVgg Steinkirchen
  • TSV Wolnzach

A-Klasse 5:

  • SpVgg Attenkirchen
  • TSV Au i.d.Hallertau
  • (SG) Langenpreising/Zustorf
  • SpVgg Mauern
  • FC Moos-Eittingermoos
  • FC Moosburg II
  • SGT Istanbul Moosburg II
  • TSV Moosburg/Neustadt
  • SV Oberhaindlfing
  • (SG) Tegernbach/Rudelzhausen
  • SpVgg Zolling

A-Klasse 6:

  • TSV Allershausen II
  • TSV Eching II
  • SG Eichenfeld-Freising
  • SE Freising II
  • SV Hohenkammer
  • SC Kirchdorf II
  • SV Kranzberg II
  • FC Neufahrn
  • SV A Palzing II
  • SV Pulling
  • SV Vötting-Weihenstephan II

A-Klasse 7:

  • SpVgg Altenerding II
  • FC SpFr. Eitting II
  • FC Fraunberg
  • TSV Grüntegernbach
  • FC Herzogstadt II
  • FC Hohenpolding
  • FC Inning a.H
  • SG Reichenkirchen
  • FC Spfr. Schwaig II
  • FSV Steinkirchen
  • TSV Wartenberg II

A-Klasse 8:

  • SpVgg Altenerding III
  • FC Finsing II
  • FC Grünbach
  • TSV Grüntegernbach II
  • FC Hörgersdorf
  • (SG) Hörlkofen/Wörth
  • TSV Isen
  • SC Kirchasch II
  • FC Lengdorf II
  • SpVgg Neuching II
  • SV Walpertskirchen II

B-Klasse 1:

  • FC Arnsberg II
  • VfB Friedrichshofen
  • MTV Ingolstadt II
  • Türk. SV Ingolstadt II
  • VfB Kipfenberg II
  • TSV Mailing II
  • FC Mindelstetten II
  • FC Sandersdorf
  • SV Stammham II
  • SC Steinberg-Biberg II
  • SV Wettstetten

B-Klasse 2:

  • SV Ernsgaden
  • FC Geisenfeld II
  • TSV Großmehring II
  • FC Fatih Ingolstadt II
  • TV 1861 Ingolstadt II
  • SV Ingolstadt-Haunwöhr II
  • TSV Lichtenau II
  • MBB SG Manching II
  • TV Münchsmünster II
  • SV Oberstimm II
  • TSV Reichertshofen

B-Klasse 3:

  • SV Fahlenbach II
  • FC Hettenshausen II
  • SV Oberhaindlfing II
  • Türk SV Pfaffenhofen
  • VfB Pörnbach II
  • SV Reichertshausen II
  • TSV Rohrbach III
  • FC Schweitenkirchen II
  • BC Uttenhofen II
  • (SG) Winden/Baar-Ebenhausen II
  • TSV Wolnzach II

B-Klasse 4:

  • BC Attaching II
  • SV Dietersheim II
  • Vatanspor Freising
  • SC Freising II
  • SV Marzling II
  • TSV Moosburg/Neustadt II
  • TSV Nandlstadt II
  • SG) Paunzhausen/Hohenkammer II
  • SV Pulling II
  • FC A Unterbruck II
  • FC Wang

B-Klasse 5:

  • SV E Berglern II
  • SV Buch am Buchrain
  • SV Eichenried II
  • Centro Italiano Erding
  • FC Türkgücü Erding II
  • (SG) Erding/Klettham
  • FC Forstern II
  • FC Langengeisling III
  • SC Moosen/Vils II
  • FC Moosinning III
  • TuS Oberding II
  • TSV St. Wolfgang II
  • TSV Aspis Taufkichen II
  • BSG Taufkirchen II

C-Klasse 1:

  • FC Böhmfeld
  • SV Buxheim
  • TSV Gaimersh. III
  • FC Hepberg II
  • FC Fatih Ingolstadt III
  • MTV Ingolstadt III
  • TSV Ingolstadt Nord II
  • FT Ingolstadt-Ringsee II
  • (SG) Irfersdorf/Wolfsbuch/Gelbelsee II
  • SC Irgertsheim II
  • ST Kraiberg II
  • TSV Lenting II
  • SV Lippertshofen II
  • FC Nassenfels II

C-Klasse 2:

  • SpVgg Engelbrechtsmünster II
  • SV Ilmmünster II
  • SV Irsching II
  • SpVgg Langenbruck II
  • SV Niederlauterbach II
  • TSV Pförring II
  • FC Rockolding II
  • HSV Rottenegg
  • ST Scheyern III
  • SpVgg Steinkirchen II
  • FC Tegernbach II
  • TSV Unsernherrn II
  • TV Vohburg II
  • FC Wackerstein II

C-Klasse 3:

  • (SG) Attenkirchen/Au II
  • SG Eichenfeld-Freising II
  • (SG) Gammelsdorf/Mauern/Hörg.
  • SV Geroldshausen II
  • VfR Haag/Amper
  • SV Langenbach II
  • (SG) Langenpreising/Zustorf II
  • SC Massenhausen II
  • FC Moosburg III
  • SC Oberhummel II
  • FSV Pfaffenhofen IV
  • SV Vötting-Weihenstephan III

C-Klasse 4:

  • SpVgg Eichenkofen II
  • FC Intergrat. Erding
  • FC Fraunberg II
  • (SG) Hohenpolding II/Neufraunhofen IV
  • FC Hörgersdorf II
  • (SG) Hörlkofen/Wörth II
  • FC Inning a. Holz II
  • TSV Isen II
  • SC Kirchasch III
  • DJK Ottenhofen II
  • SG Reichenkirchen II
  • FSV Steinkirchen II