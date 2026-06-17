Saison 2026/27: Das sind alle Ligen im Kreis Donau/Isar Die vorläufige Ligeneinteilung von Luca Hayden · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Kranzberg (blau) verpasste den Sprung in die Bezirksliga und muss erneut in der Kreisliga an den Start. – Foto: Alfred Brumbauer

Nach den höherklassigen Amateurligen stehen nun auch die Ligen bis zur C-Klasse fest! FuPa gibt einen Überblick über die vorläufige Ligeneinteilung im Kreis Donau/Isar.