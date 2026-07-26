Saison 2026/2027: Wann starten die Ligen der Region?

Die neue Saison steht in den Startlöchern. FuPa wirft daher den Blick auf die ersten Spieltage der überregionalen Ligen in Württemberg.
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - VfR Mannheim
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FSV Mainz 05 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Eintracht Frankfurt II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSV Steinbach Haiger
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SGV Heilbronn-Freiberg
So., 09.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - SC Freiburg II
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1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TSG Balingen - FC 08 Villingen
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SSV Reutlingen - FC Nöttingen
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr SV Oberachern - Karlsruher SC II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Holzhausen - 1. CfR Pforzheim
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TSG Backnang - 1. FC Mühlhausen
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FC Teningen
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSV Essingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - FV Ravensburg
So., 09.08.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - Türkspor Neckarsulm
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1. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen
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1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr FV Löchgau - TSV Heimerdingen 1910
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - VfR Heilbronn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Gaildorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Weinstadt - FC Union Heilbronn
Mo., 10.08.26 19:30 Uhr SV Allmersbach - FSV Waiblingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TV Oeffingen - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 05.12.26 15:00 Uhr TSV Ilshofen - TSG Öhringen
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SV Leonberg/Eltingen
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1. Spieltag
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - GSV Maichingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - ASV Botnang
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - FC Esslingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TV Echterdingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr TSGV Waldstetten - SC Geislingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - VfL Sindelfingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Böblingen
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr TSV Köngen - 1. FC Heiningen
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1. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfB Bösingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - SGM Dettingen/Glems
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Nehren
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Deißlingen/Lauffen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Seedorf - TSG Tübingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Mühlheim
Mi., 19.08.26 19:30 Uhr VfL Nagold - SV Croatia Reutlingen
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1. Spieltag
Fr., 14.08.26 18:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - SV Reinstetten
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TSV Neu-Ulm - TSV Eschach
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Mietingen - TSV Riedlingen
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr TSV 1889 Buch - TSV Heimenkirch
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Mengen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ummendorf - FC Wangen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FV Olympia Laupheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - FC Blaubeuren
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