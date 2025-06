Saison 2025/26: So sehen Münchens Kreisligen und Kreisklassen aus

Mit Spannung erwartet, nun sind sie da: Die vorläufigen Einteilungen für die Münchner Kreisligen und Kreisklassen. Mit an Bord auch zwei Absteiger aus der Bezirksliga: Der TSV Neuried geht fortan wieder in der Kreisliga 2 an den Start. Die SpVgg Feldmoching spielt in der Kreisliga 1. Erneut in der Kreisliga 3 an den Start geht die SpVgg 1906 Haidhausen, die erst im Relegationsfinale den Bezirksliga-Aufstieg verpasste.

Kreisliga 1-3 in München