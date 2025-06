Said Magomedov vollzieht einen Vereinswechsel zum FC Alte Haide DSC

Der am 18. März 1998 geborene Magomedov bringt ein außergewöhnliches Maß an Spielintelligenz und Positionsverständnis mit. Seine fußballerische Heimat fand er zunächst beim TSV Manching, wo er über sieben Jahre hinweg ausgebildet wurde und seine Grundlagen auf hohem Amateurniveau entwickelte. Aufgewachsen in Ingolstadt, führte ihn sein Weg beruflich wie sportlich schließlich nach München – und damit auch in die Landeshauptstadt des bayerischen Fußballs.

Sein Startpunkt in München war der SV Feldmoching, wo er sich auf Anhieb in der ersten Mannschaft etablierte. Bereits in seiner Debütsaison trug er maßgeblich zum Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landesliga bei – ein Erfolg, der nicht nur seine sportlichen Qualitäten unter Beweis stellte, sondern auch seine Anpassungsfähigkeit und Führungsmentalität. Anschließend schloss er sich dem FC Forstinning in der Landesliga an, wo er seine Rolle als Offensiv-Allrounder weiter schärfte.

Ob auf dem Flügel, als Sturmspitze, auf der Acht, der Sechs oder als klassischer Zehner – Said Magomedov kennt jede Position der offensiven Zentrale und bringt aus allen Rollen wertvolle Erfahrung mit. Seine Lieblingsposition liegt auf der Zehn, wo er seine technischen Stärken, seine Übersicht und sein Gefühl für Räume am effektivsten zur Geltung bringt. Er ist ein Spieler, der Lücken erkennt, den tödlichen Pass spielt und zugleich selbst torgefährlich agieren kann.