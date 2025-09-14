Said hält Strafstoß: Vichttal gewinnt verdient gegen den 1. FC Düren

Fußball-Mittelrheinliga: Der VfL spielt „reifer“ und siegt 4:1. Simon scheitert vom Punkt.

Der VfL Vichttal bleibt in der Fußball-Mittelrheinliga in der Erfolgsspur. In einer intensiven Partie gewann die Mannschaft von Trainer Andi Avramovic das Derby gegen den 1. FC Düren verdient mit 4:1 (2:1). Nach einer ersten Halbzeit, in der beide Teams auf Augenhöhe agierten, spielten die Hausherren in der zweiten Hälfte dominant auf. Die Dürener haderten vor allem mit einem von Philipp Simon kurz vor der Pause verschossenen Strafstoß.

Vichttals Trainer Andi Avramovic hatte im Vorfeld „viel Energie“ auf Dürener Seite erwartet. Diese Vermutung wurde Wirklichkeit. Von der ersten Minute an versuchten die Dürener mitzuspielen. Flache Bälle in die Spitze auf Ali Alawie, Bryant Baidoo und Raiju Obuchi sollten die Vichttaler vor Probleme stellen. In der vierten Minute konnte VfL-Torwart Frederik Said einen Freistoß von Philipp Simon entschärfen. Zwei Minuten später kam Henrik Artz über rechts erstmals gefährlich vor das Dürener Tor.

Gute Zweikampfquote

In der 7. Minute dann die erste Großchance für Vichttal. Yassine Ali Gnondi, der im gesamten Spiel enorm rackerte und viele Bälle in der eigenen Hälfte gewann, schleppte den Ball durchs Mittelfeld um dann von links einen wunderbaren Diagonalpass hinter die Dürener Viererkette zu spielen. Dort kam Artz angelaufen, haute den Ball aber über das Tor. Wenig später fand ein Freistoß von Canel Cetin den Kopf von Jan-Henrik Rother, der das Spielgerät aber nicht richtig aufs Tor bringen konnte. „Wir erwarten von den Jungs immer eine gute Zweikampfquote, weil einer unserer Kernleitsätze ist schon, dass die Arbeit gegen den Ball über allem steht“, sagte Avramovic. Das hätten Gnondi, aber auch die anderen in diesem Spiel sehr gut umgesetzt. „Das ist immer die Basis, mit der wir ins Spiel reingehen, und darauf aufbauend wollen wir dann einfach unsere Offensive zum Ausdruck bringen.“

Die Partie wurde intensiv geführt, es gab viele kleinere Fouls und Unterbrechungen. Nach einem Foul an Gnondi gab es einen Freistoß 25 Meter vor dem Tor. Cetin schlug den Ball gefühlvoll rein und am langen Pfosten stand Robin Ahns völlig blank und vollendete mit der flachen Seite seines rechten Fußes zum 1:0.

Die Führung gab den Vichttalern Schwung, wenngleich Philipp Simon auf Dürener Seite immer wieder das Spiel seiner Mannschaft ankurbelte. Nach einem tollen Doppelpass von Pepijn Schlösser und Henrik Artz konnte Schlösser noch gerade rechtzeitig gestoppt werden. Wenig später eine haarige Situation auf der anderen Seite. Ganz knapp vor der Strafraum brachte Rother seinen früheren Mannschaftskameraden beim VfL, Alawie, zu Fall. Den Freistoß von Simon konnte Said zur Ecke klären.

Düren blieb dran. In der 17. Minute hatte Emeraude Kongolo das 1:1 auf dem Fuß. Im Liegen schoss er den Ball unten rechts am Tor vorbei. Kurze Zeit später die nächste Riesengelegenheit für den 1. FC. Alawie wurde wunderbar freigespielt, sein Schuss abgeblockt. Im Anschluss kam Alawie gegen Ahns zu Fall, für Schiedsrichter Kevin Orbach aus Rodenkirchen zu wenig für einen Strafstoß.

Das Spiel blieb weiter sehr umkämpft. In der 18. Minute dann der Lohn für die intensive Arbeit der Gäste. Philipp Simon setzte sich auf der linken Seite durch und legte den Ball auf Ilhan-Serhat Kocamis, der aus 15 Metern platziert abschloss. Ausgleich, 1:1.

Für kurze Zeit war der VfL verunsichert, ein riskanter Ball von Türkmen zurück auf Torhüter Said wurde gefährlich, weil Kocamis nachsetzte. Said traf zuerst den Ball, prallte aber auch mit dem Dürener Spieler zusammen, der sich leider in dieser Aktion schwer verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort konnte beim Röntgen keine genaue Diagnose gestellt werden. Ob Kocamis, der schon vor einem Jahr einen Kreuzbandriss hatte, diese Verletzung wieder erlitten hat, muss am Montag eine MRT-Untersuchung klären.

Ein toller Angriff der Hausherren führte dann in der 27. Minute zum 2:1. Nach einer wunderschönen Kombination von Sinan Ak und Bismark Quayson kam der Ball von rechts in den Strafraum, wo Dogukan Türkmen am linken Pfosten mutterseelenallein keine Mühe mehr hatte zu vollenden.

Das Tor gab den Vichttalern Auftrieb. Sinan Ak war deutlich mehr im Spiel, wirbelte über links mit Türkmen und Quayson. Düren spielte gefällig, leistete sich aber zu viele Fehlpässe. In der 36. Minute hatten die Gäste dann doch die Möglichkeit zum Ausgleich, aber Gnondi grätschte im eigenen Strafraum den gefährlichen Ball von Alawie raus.

In der fünften Minute der Nachspielzeit sah der Schiedsrichter ein Foul von Schlösser gegen Baidoo. Den fälligen Elfmeter von Simon hielt Said bravourös. Mit 2:1 ging es in die Pause. Dürens Trainer Luca Lausberg bemängelte nach der Partie, dass seine Mannschaft es den Vichttalern bei den Gegentoren „zu leicht“ gemacht habe. Da hätten seine Leute handlungsschneller sein müssen. Ein verwandelter Strafstoß hätte jedoch der „verdiente Lohn für eine couragierte Leistung in der ersten Halbzeit“ sein können, so der FCD-Coach.

Sturz in die Werbebande

Vor dem Wiederanpfiff kamen die Dürener sehr früh zurück auf den Platz. Da sollte doch noch was gehen. Ein Schuss von Simon in der 52. Minute ging über das Tor. Auf der anderen Seite parierte Yannick Marko kurz danach eine gefährliche Flanke von Artz. In der 54. Minute knallte Vichttals Angreifer Ak nach einem Zweikampf in die Werbebande, konnte nach einer Behandlung aber weitermachen.

Die Aktionen wurden ungenauer. Langsam aber sicher kippte die Partie zugunsten der Gastgeber. Die beste von mehreren Chancen hatte Ak nach Vorarbeit von Schlösser. Marko parierte. „Da müssen wir einfach den Deckel früher zumachen“, zeigte sich Avramovic nach dem Spiel selbstkritisch.

Handspiel? Kein Pfiff!

In der 81. Minute sorgte Schlösser dann für die Erlösung. In Arjen-Robben-Manier zog er von der rechten Seite nach innen um mit einem satten Linksschuss zum 3:1 zu treffen. Die Dürener versuchten es noch einmal. Nach einer Flanke in den Vichttaler Strafraum sahen die Dürener ein Handspiel von Gnondi. Der Pfiff blieb aus.

Ausgerechnet der Ex-Vichttaler und Kapitän des 1. FC Düren, Nils Schütte, sorgte in der Nachspielzeit (90.+4.) mit einem kapitalen Fehlpass dafür, dass Ak in aller Ruhe Maß nehmen konnte und zum 4:1-Endstand traf.

Vichttal: Said - Cetin, Rother, Ahns, Schlösser (86. Seke) - Ailiesei (90. Malekzadeh) - Ak, Türkmen, Ali Gnondi, Artz - Quayson (84. Peters)

1. FC Düren: Y. Marko - Kuckertz (78. Al Habaui) , Kongolo, Schütte, Murakami - Backhaus (68. D. Marko) - Baidoo, Simon, Kocamis (23. Laux) - Alawie (86. Kuschneruk), Obuchi (68. Jaksic)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de