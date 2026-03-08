Said-Gala: VfB Frohnhausen demontiert den FC Blau-Gelb Überruhr

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Der Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt trifft auf die Fortuna Bottrop und will dort die ungeschlagenen Serie von elf Liga-Partien fortsetzen. Der Verfolger SpVgg Sterkrade 06/07 als Verfolger auf Dostlukspor Bottrop. Im Tabellenkeller steht gleichzeiitig ein wichtiges Duell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und den Sportfreunden Königshardt an. Das ist der 22. Spieltag:
Die Vorzeichen vor dem Duell zwischen dem VfB Frohnhausen und dem FC Blau-Gelb Überruhr waren klar. Auch im Spiel machten die Hausherren von Beginn an klar, wer das Sagen hat. Durch Treffer von Issa Issa (7.) und Prince Chigamezu Igbozuruike führte der Favorit bereits nach zehn Minuten mit 2:0. Daraufhin folgte die Show von Top-Scorer Mohamed Said, dem ein Hattrick gelang (40., 50., 52.). Die Tore von Milad Mansoori (57.), Essowavana Gbegouni (67.) und Said (90.) führten zum deutlichen und verdienten 8:0-Heimsieg des VfB, der zunächst auf Platz vier springt. Der FC bleibt derweil abgeschlagen am Tabellenende.
Das sind die nächsten Spieltage:
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:45 Uhr SpVgg Steele - Frohnhausen
So., 15.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor - Niederwenig. II
So., 15.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Arm. Kloster
So., 15.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor
So., 15.03.26 15:15 Uhr Königshardt - RW Essen II
So., 15.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Vogelheim
So., 15.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Burgaltend.
So., 15.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - TuSEM Essen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Sterk. 06/07
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Burgaltend. - SpVgg Steele
So., 22.03.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Fort Bottrop
So., 22.03.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Königshardt
So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor - RW Essen II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheim - BG Überruhr
So., 22.03.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Arm. Lirich
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Haarzopf