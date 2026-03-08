 2026-03-05T07:49:35.839Z

Said-Gala: VfB Frohnhausen demontiert den FC Blau-Gelb Überruhr

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Es steht der 22. Spieltag an. Während Liga-Primus DJK Arminia Klosterhardt gegen Fortuna Bottrop ran muss, trifft die SpVgg Sterkrade 06/07 als Verfolger auf Dostlukspor Bottrop. Im Kellerduell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und den Sportfreunden Königshardt geht es derweil um wichtige Punkte.

Frohnhausen schlägt Überruhr deutlich
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Der Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt trifft auf die Fortuna Bottrop und will dort die ungeschlagenen Serie von elf Liga-Partien fortsetzen. Der Verfolger SpVgg Sterkrade 06/07 als Verfolger auf Dostlukspor Bottrop. Im Tabellenkeller steht gleichzeiitig ein wichtiges Duell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und den Sportfreunden Königshardt an. Das ist der 22. Spieltag:

Fr., 06.03.2026, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
8
0
Abpfiff

Die Vorzeichen vor dem Duell zwischen dem VfB Frohnhausen und dem FC Blau-Gelb Überruhr waren klar. Auch im Spiel machten die Hausherren von Beginn an klar, wer das Sagen hat. Durch Treffer von Issa Issa (7.) und Prince Chigamezu Igbozuruike führte der Favorit bereits nach zehn Minuten mit 2:0. Daraufhin folgte die Show von Top-Scorer Mohamed Said, dem ein Hattrick gelang (40., 50., 52.). Die Tore von Milad Mansoori (57.), Essowavana Gbegouni (67.) und Said (90.) führten zum deutlichen und verdienten 8:0-Heimsieg des VfB, der zunächst auf Platz vier springt. Der FC bleibt derweil abgeschlagen am Tabellenende.

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
12:15
Niederwenig. II - Königshardt

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:00live
Burgaltend. - Arm. Lirich

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:15
Vogelheim - Haarzopf

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:30live
Arm. Kloster - Fort Bottrop

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:15live
Heisinger SV - RW Essen II

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:00live
Fatihspor - Sterkr.-Nord

Heute, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30
TuSEM Essen - SpVgg Steele

Das sind die nächsten Spieltage:

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:45 Uhr SpVgg Steele - Frohnhausen
So., 15.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor - Niederwenig. II
So., 15.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Arm. Kloster
So., 15.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor
So., 15.03.26 15:15 Uhr Königshardt - RW Essen II
So., 15.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Vogelheim
So., 15.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Burgaltend.
So., 15.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - TuSEM Essen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Sterk. 06/07

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Burgaltend. - SpVgg Steele
So., 22.03.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Fort Bottrop
So., 22.03.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Königshardt
So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor - RW Essen II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheim - BG Überruhr
So., 22.03.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Arm. Lirich
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Haarzopf