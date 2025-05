Said Essahel El Alaoui übernimmt Cheftrainer-Posten SV Union Velbert

In der Saison 2023/2024 war Essahel El Alaoui Co-Trainer der ersten Mannschaft des KFC Uerdingen in der Oberliga. Zuvor war er zwei Jahre lang beim Wuppertaler SV tätig – unter anderem als Teil eines Trainerduos in der B-Junioren-Bundesliga. Davor war er über neun Jahre bei der SSVg Velbert aktiv, wo er verschiedene Aufgaben im Nachwuchsbereich übernahm und zuletzt drei Jahre lang als Co-Trainer der ersten Mannschaft in der Oberliga wirkte. Essahel El Alaoui besitzt die UEFA B+ Lizenz und bringt ein breit gefächertes sportliches Know-how mit an die Seitenlinie.

„Ich kenne Said seit vielen Jahren und hatte sogar das Vergnügen, ein Jahr mit ihm zusammenzuspielen. Der Kontakt ist nie abgerissen und ich habe seine Entwicklung mit großem Interesse verfolgt. Es freut mich sehr, dass wir ihn für unser Projekt gewinnen konnten“ so der sportliche Leiter des SV Union Velbert, Jakub Mizgajski.