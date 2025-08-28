Said El Mala: Vom TSV Meerbusch in die Bundesliga

Als am Wochenende beim Bundesliga-Auftakt in Mainz in der 65. Minute die Tafel hochging und Said El Mala für den 1. FC Köln sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse feierte, war das nicht nur für den 19-Jährigen ein besonderer Moment. Auch beim Turn- und Sportverein (TSV) Meerbusch wird man diesen Tag nicht vergessen. Denn der Verein war von 2021 bis 2023 ein wichtiger Entwicklungsschritt in El Malas Laufbahn – und wird dafür nun von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eine Ausbildungshonorierung in Höhe von 13.500 Euro erhalten.

„Ich habe Saids Entwicklung sehr genau verfolgt. Deshalb war ich fest davon überzeugt, dass er am Sonntag gute Chancen auf einen Einsatz haben würde“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Christian Werner. Der Geldsegen für den Meerbuscher Verein habe für ihn in diesem Moment eine untergeordnete Rolle gespielt. „Ich bin einfach stolz auf den Jungen und habe mich wahnsinnig für ihn gefreut. Zudem ist es auch für uns als Verein eine Riesenauszeichnung, dass zum ersten Mal ein Spieler aus unseren Reihen in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist“, so Werner.

Zwei Jahre lang hatte der Offensivspieler in der U17 der Blau-Gelben gespielt. In 32 Partien der B-Junioren-Sonderliga sowie -Niederrheinliga erzielte er beeindruckende 31 Treffer. „Said hat immer schon etwas Besonderes gehabt. Ich war immer sicher: Wenn es einer schaffen kann, dann er“, sagt Werner, der das Top-Talent gemeinsam mit Dominik Idel ein Jahr lang selbst trainierte.

Vor seiner Zeit in Meerbusch hatten Said und sein zwei Jahre älterer Bruder Malek bereits im Nachwuchsleistungszentrum von Mönchengladbach gespielt. Said musste den Club jedoch nach der U15 verlassen, Malek nach der U16, weil ihr Talent zu dem Zeitpunkt noch nicht erkennbar war.

Für beide war das ein schwerer Schlag. Für Said sogar so schwer, dass er ans Aufhören dachte. Nur auf Drängen seines Bruders wagte er den Neustart beim TSV, unweit des Elternhauses in Krefeld. „Wir wollten mehr Zeit mit Freunden und der Familie haben“, berichtete Said einmal auf der FC-Homepage.

Was zunächst nur als Zwischenstation gedacht war, entwickelte sich schnell zum neuen Zuhause. „Eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben. Aber es hat mir so gut gefallen, dass es am Ende zwei Jahre wurden. Das war rückblickend definitiv der richtige Weg.“

Beim TSV wurden die Brüder nicht nur sportlich gefördert, sondern vor allem menschlich aufgefangen. Anders als im strikten Alltag eines Nachwuchsleistungszentrums fand Said hier die Freiheiten, die er brauchte, um wieder die Freude am Fußball zu entwickeln. „Said war zu Beginn anzumerken dass er unter dem Abschied gelitten hat“, berichtet Werner. Das gemeinsame Spiel mit seinen Freunden habe ihm schnell die Lust zurückgebracht. Mentalität und Einstellung hätten auch gestimmt. „Said wollte einfach nur kicken und seine Tricks zeigen.“

Die guten Leistungen blieben nicht unbemerkt: Viktoria Köln holte die beiden Brüder 2023 ins eigene Nachwuchsleistungszentrum. Said brauchte kaum Eingewöhnungszeit und schaffte rasch den Sprung von der U19 zu den Profis. In der Saison 2023/24 kam er auf neun Drittliga-Einsätze und ein Tor, ehe er in der folgenden Spielzeit 2024/25 endgültig durchstartete: Mit 13 Treffern in 31 Spielen wurde er zum „Newcomer der Saison“ der 3. Liga gewählt.

Im Sommer folgte der nächste Höhepunkt: Bei der U19-Europameisterschaft stand er in allen vier Partien der Auswahl des Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der Startelf und erreichte das Halbfinale.

Kwasniok tritt auf die Euphoriebremse

Der Aufstieg setzte sich fort. Gemeinsam mit Bruder Malek wechselte Said wenige Monate später zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. In der Sommervorbereitung spielte er sich in den Vordergrund und gab bereits im DFB-Pokal sein Pflichtspieldebüt. Mit ihm auf dem Platz drehte der FC in Regensburg einen 0:1-Rückstand noch in ein 2:1.

Während die Fans den Shootingstar bereits feiern, bremst sein aktueller Trainer Lukas Kwasniok die Euphorie. „Die Erwartungshaltung an ihn ist sehr hoch, er muss jetzt mit diesem Hype leben“, sagt er. Said sei zweifellos ein großes Talent. „Aber er steht gerade erst am Anfang seiner Karriere und muss beispielsweise in der Rückwärtsbewegung noch zulegen.“

Dass Said bereits internationale Begehrlichkeiten geweckt hat, zeigte das Interesse des englischen Fußballvereins „Brighton & Hove Albion“. Der Premier-League-Club soll im Sommer 15 Millionen Euro geboten haben, doch die FC-Verantwortlichen lehnten die Offerte ab.

Für den TSV wäre ein solcher Transfer finanziell ein noch größerer Segen gewesen. Denn bei einem ablösepflichtigen Vereinswechsel ins Ausland gehen fünf Prozent der Transfersumme anteilig an die Vereine, die den Spieler zwischen dem zwölften und 23. Lebensjahr ausgebildet haben. „Said ist ja gerade erst 19 geworden. Wenn er sich so positiv weiterentwickelt, kann das in Zukunft immer noch passieren“, sagt Werner.