Said El Mala: Ex-Jugendspieler des KFC Uerdingen wird ausgezeichnet

Als Anerkennung und Ansporn zur Förderung weiterer Fußball-Talente erhält der KFC nicht nur eine Urkunde, sondern auch einen kleinen vierstelligen Betrag vom DFB. Said El Mala spielte in der E- Jugend beim KFC.

„Said, aber auch sein Bruder Malek, sind herausragende Fußballer, die unseren Nachwuchs-Kickern zeigen, was mit viel Fleiß möglich ist“, sagt Michael Nagorny. Der Geschäftsführer Sport des KFC Uerdingen hatte mit den El Mala-Brüdern in seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach zu tun. Von dort zog es sie weiter zum TSV Meerbusch. „Schade, dass es nach ihrer Station in Mönchengladbach nicht möglich war, sie an den Löschenhofweg zu holen“, meint Nagorny. Über den TSV gingen sie nach Köln, zunächst zu Viktoria, dann zum 1. FC. Vor allem Said hat hier bereits den Durchbruch geschafft und kommt zu regelmäßigen Einsätzen in der Bundesliga.

Wie Sky berichtet, sind große Vereine wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Inter Mailand oder Paris Saint-Germain an El Mala interessiert. Der englische Erstligist Brighton & Hove Albion soll im Sommer sogar bereits 20 Millionen Euro für den deutschen Shootingstar geboten haben.