 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Said El Mala jubelt im Trikot von Viktoria Köln.
Said El Mala jubelt im Trikot von Viktoria Köln. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Said El Mala: Ex-Jugendspieler des KFC Uerdingen wird ausgezeichnet

Frohe Kunde aus Frankfurt: Der Deutscher Fußball-Bund hat den KFC Uerdingen darüber informiert, dass Said El Mala die Fritz-Walter-Medaille in Silber erhalten hat.

Verlinkte Inhalte

Bundesliga
Oberliga Niederrhein
1. FC Köln
KFC Uerdingen
Said El Mala
Said El Mala

Frohe Kunde aus Frankfurt: Der Deutscher Fußball-Bund hat den KFC Uerdingen darüber informiert, dass Said El Mala die Fritz-Walter-Medaille in Silber erhalten hat.

„Der Deutsche Fußball-Bund freut sich, Ihr ehemaliges Vereinsmitglied Said El Mala für herausragende Leistungen in der vergangenen Saison auszuzeichnen. Mit Leistungen auf dem Platz, aber auch außerhalb, hat er unsere Jury absolut überzeugt. Aus diesem Grund verleihen wir Said El Mala die Fritz-Walter-Medaille in Silber. Die Preisträger*innen werden im Kreise ihrer Teams geehrt. Ihnen und allen Vereinsvertreter*innen möchten wir ausdrücklich für Ihr Engagement, Ihre Jugendarbeit und Ihren Glauben an die Fähigkeiten der Ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen danken. (...) Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag zur Talentförderung“, schreibt Marion Grimmeisen, Abteilung Entwicklung Vereine, Ehrenamt und Spielbetrieb in der Direktion Amateurfußball & Fußballentwicklung des DFB.

Nagorny kennt die Brüder

Als Anerkennung und Ansporn zur Förderung weiterer Fußball-Talente erhält der KFC nicht nur eine Urkunde, sondern auch einen kleinen vierstelligen Betrag vom DFB. Said El Mala spielte in der E- Jugend beim KFC.

„Said, aber auch sein Bruder Malek, sind herausragende Fußballer, die unseren Nachwuchs-Kickern zeigen, was mit viel Fleiß möglich ist“, sagt Michael Nagorny. Der Geschäftsführer Sport des KFC Uerdingen hatte mit den El Mala-Brüdern in seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach zu tun. Von dort zog es sie weiter zum TSV Meerbusch. „Schade, dass es nach ihrer Station in Mönchengladbach nicht möglich war, sie an den Löschenhofweg zu holen“, meint Nagorny. Über den TSV gingen sie nach Köln, zunächst zu Viktoria, dann zum 1. FC. Vor allem Said hat hier bereits den Durchbruch geschafft und kommt zu regelmäßigen Einsätzen in der Bundesliga.

_____

Wie Sky berichtet, sind große Vereine wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Inter Mailand oder Paris Saint-Germain an El Mala interessiert. Der englische Erstligist Brighton & Hove Albion soll im Sommer sogar bereits 20 Millionen Euro für den deutschen Shootingstar geboten haben.

>>> Das ist Said El Mala

Aufrufe: 020.10.2025, 15:08 Uhr
KFC/redAutor