Said Akrri weiter Kohlheck-Coach Zwei Siege in zwei Spielen+++ Wichtiger Mann für den SC

Wiesbaden . Wichtige Weichenstellung beim SC Kohlheck: Said Akrri bleibt auch in der Rückrunde Trainer des Wiesbadener Fußball-Kreisoberligisten.

Der 32-jährige bisherige Co-Trainer hatte das Team nach dem Rücktritt von Steve Stephan übernommen und mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen vor der Winterpause auf den 14. Tabellenplatz geführt. „Die Liga ist so ausgeglichen wie lange nicht mehr und wir werden alles in die Waagschale werfen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Aber sind davon überzeugt, mit Said Akrri am Ruder dieses Ziel zu erreichen“, sagt Stefan Weigl, Abteilungsleiter der Kohlhecker. Zudem sollen im Winter zwei, drei neue Spieler kommen, mit denen sich der Verein im Austausch befindet.