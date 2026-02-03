 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

Said Abbey wechselt zum SSV Jeddeloh

Mittelfeldspieler sucht nach Verletzung neue Perspektive in der Regionalliga

von red · Heute, 14:31 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV Meppen

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
Oberliga Niedersachs.
Jeddeloh
SV Meppen II
Said Abbey
Said Abbey

Said Abbey verlässt den SV Meppen und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SSV Jeddeloh an. Der 25-Jährige war bislang Teil des Oberliga-Kaders, kam jedoch verletzungsbedingt zu keinem Pflichtspieleinsatz für die Emsländer.

Abbey laborierte zuletzt an einer hartnäckigen Achillessehnenverletzung, die ihn über weite Strecken der bisherigen Saison 2025/26 außer Gefecht setzte. In Jeddeloh sieht der zentrale Mittelfeldspieler nun die realistische Chance, zeitnah Spielpraxis auf Regionalliga-Niveau zu sammeln.

Der SV Meppen bedankt sich bei Said Abbey für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche wie gesundheitliche Zukunft alles Gute.