Said Abbey wechselt zum SSV Jeddeloh

– Foto: SV Meppen

Said Abbey verlässt den SV Meppen und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SSV Jeddeloh an. Der 25-Jährige war bislang Teil des Oberliga-Kaders, kam jedoch verletzungsbedingt zu keinem Pflichtspieleinsatz für die Emsländer.

Abbey laborierte zuletzt an einer hartnäckigen Achillessehnenverletzung, die ihn über weite Strecken der bisherigen Saison 2025/26 außer Gefecht setzte. In Jeddeloh sieht der zentrale Mittelfeldspieler nun die realistische Chance, zeitnah Spielpraxis auf Regionalliga-Niveau zu sammeln.

Der SV Meppen bedankt sich bei Said Abbey für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche wie gesundheitliche Zukunft alles Gute.