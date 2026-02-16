Sahnetag für Mondorfs Nummer 1

– Foto: Frank Gabel

João Machado war am Sonntagabend ein gefragter Mann. Direkt nach Abpfiff gab er die ersten Interviews auf dem Feld, dazwischen erfüllte er Autogrammwünsche. Und die Mannschaftskollegen wollten ihren Keeper natürlich auch bei sich haben, um den 1:0 Erfolg gegen Progrès gemeinsam mit den heimischen Fans zu feiern. Diese hatten den Namen ihres Stammtorhüters bereits vor Anpfiff der Partie lautstark skandiert, als Machado anlässlich seines 150. BGL-Spiels von Vereinsverantwortlichen ein Trikot mit der Rückennummer 150 überreicht bekommen hatte.

Letzterer sorgte in der ersten halben Stunde dann gleich mehrfach für gefährliche Situationen vor Machados Gehäuse. Brandgefährlich wurde es in der 27. Minute, als João Machado zunächst einen scharfen Schuss aus dem Halbfeld parieren konnte, Niederkorns Kapitän Ken Corral aber noch einmal an den Ball gelangte und aus kurzer Distanz die Latte traf. Die Hausherren erarbeiteten sich in der ersten Hälfte aber gleichermaßen Chancen, etwa durch Loris Tinelli oder den in der Winterpause verpflichteten Marco Majouga, sodass es nach 45 Minuten insgesamt leistungsgerecht mit 0:0 in die Pause ging.

„Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten BGL-Einsatz. Das war 2017. Damals spielte ich für Progrès und wurde kurz vor Schluss für Sebastien Flauss eingewechselt“, erinnert sich ein strahlender Machado kurz nach Abpfiff. Der BGL-Spielplan wollte es nun also so, dass sein Jubiläum ausgerechnet auf das Match gegen seinen Ex-Klub Niederkorn und seinen Ex- Torwartkollegen Flauss fällt, der am Sonntag auch im Niederkorner Kader stand. Überhaupt gab es zum Saisonauftakt im Stade John Grün vor 577 Zuschauern ein Wiedersehen mehrerer Spieler, die schon das Trikot beider Teams getragen haben, etwa Mondorfs Gérard Mersch und Yann Matias oder Niederkorns prominenter Wintertransfer Ibrahim Baradji.

Nach dem Seitenwechsel waren es dann zunächst die Badestädter, die aufdrehten. In der 51. Minute zog Lilian Clausse einen Freistoß in Höhe der Eckfahne scharf vors Tor, Yann Matias sprang am höchsten und köpfte sehenswert ein ins lange Eck. Danach hielt die US den Druck hoch und drängte auf den zweiten Treffer. Insbesondere Loris Tinelli setzte sich mehrfach durch und hatte das 2:0 auf dem Fuß. In der 63. Minute wechselte Progrès-Trainer Vivian Reydel den A-Nationalspieler Avdusinović Kenan ein, der mit 6 Liga-Treffern aktuell bester Torschütze der Gelb-Schwarzen ist. Seine Einwechslung brachte auch sogleich Tempo und gefährliche Aktionen ins Progrès-Spiel.

Allerdings wurde Niederkorn der frische Wind durch die gelb-rote Karte für Vincent Peugnet in de 74. wieder aus den Segeln genommen. In einer hitzigen Schlussphase setzte sich der von USM-Coach Jérémy Deichelbohrer kurz zuvor eingewechselte Jean-Paul Kumbi einmal sehenswert durch, traf aber nur den Außenpfosten. Auf der anderen Seite war es abermals Avdusinović Kenan, dem nach einem Freistoß in der Nachspielzeit fast noch der Ausgleich gelungen wäre. Das Glück des Tüchtigen war am Sonntagabend aber auf der Seite des Jubilars João Machado und seiner Mondorfer, bei denen nun aus den letzten sechs Partien 15 Punkte zu Buche stehen. Darüber hinaus darf sich der Schlussmann der US über eine weitere „weiße Weste“ freuen — die siebte in dieser Saison, wodurch er mit dem Differdingen-Torhüter Felipe Ventura gleichzieht.

Ob er seinen persönlichen Saison-Rekord von 11 „Clean Sheets“ in dieser Spielzeit knacken möchte? „Auf jeden Fall“, antwortet Machado. Und für die US Mondorf, ist da noch mehr als der aktuelle Tabellenplatz 5 möglich? „Wieso denn nicht“, lacht er und widmet sich dann wieder einem jungen Fan, der ihm ein Trikot zum Signieren hinhält. Für die US Mondorf geht es am nächsten Sonntag zum Tabellenzwölften nach Käerjeng, während die Niederkorner – nach der Niederlage weiterhin auf Platz 7 — zu Hause gegen den Tabellenzehnten Hesperingen eine neue Chance erhalten, die Trendwende zu schaffen und nach 6 sieglosen Spielen in Folge wieder einen Dreier einzufahren.