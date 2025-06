Sahin verlässt die SVE in Richtung Kaiserslautern

Semih Sahin wird zukünftig nicht mehr für die SV Elversberg im Einsatz sein. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt nach vier Jahren in Elversberg innerhalb der 2. Bundesliga und schließt sich dem 1. FC Kaiserslautern an.

Sahin war im Spätsommer 2021 von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim ins Saarland gekommen. In der damaligen Regionalliga-Saison arbeitete Sahin noch an seinem Stammplatz und kam zu unregelmäßigen Startelf-Einsätzen, der Durchbruch folgte beim zentralen Mittelfeldspieler nach dem Aufstieg in die 3. Liga. Mit Beginn der Saison 2022/2023 entwickelte sich Semih Sahin zu einem wichtigen Bestandteil des Teams, was sich auch in der 2. Bundesliga, mit zwischenzeitlichen verletzungsbedingten Pausen, fortführte. Insgesamt war Semih Sahin für die SVE in den vergangenen vier Spielzeiten in 121 Pflichtspielen im Einsatz. „Semih hat sich in den letzten Jahren mit viel Engagement für die SV Elversberg eingebracht, dafür sind wir ihm sehr dankbar“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. „Wir wünschen ihm privat und sportlich nur das Beste.“