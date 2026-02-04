Sahin Sezer ist nicht gekommen, um abzusteigen

Mit Sahin Sezer hat DV Solingen II einen Trainer gefunden, der den Klassenerhalt ermöglichen soll. In der Bezirksliga, Gruppe 2 hat die Mannschaft aktuell elf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, damit scheint die Herkulesaufgabe quasi unlösbar. Der neue Mann an der Solinger Seitenlinie erkennt aber etwas in seinem Team, das ihm Hoffnung gibt.
Die Hinrunde dürfte für den Aufsteiger aus Solingen zum Vergessen gewesen sein. Die ernüchternde Bilanz: nur ein Sieg, zwei Unentschieden, 14 Niederlagen und der abgeschlagene letzte Tabellenplatz steht zu Buche. Folgerichtig sind die Verantwortlichen aktiv geworden und haben Sezer an Bord geholt, der noch aus der Zeit vor der Vereinsfusion mit Vatanspor Solingen ein bekanntes Gesicht im Verein ist.
Seine neue Truppe musste er erstmal beobachten und hat sich schlussendlich für diese Herausforderung entschieden: „Ich hab erst einmal Zeit gebraucht, um mich überzeugen zu lassen. Ich habe jetzt aber eine Mannschaft bekommen, die unglaublich jung, hungrig und lernwillig ist“, erzählt er FuPa Niederrhein.
Die Aufgabe klingt so simpel, wie auch schwer: drei Spiele mehr gewinnen als die Konkurrenz im Tabellenkeller. Denn Stand jetzt ist der Relegationsplatz auf neun Punkte herangerückt. Der Tatsache geschuldet, dass Germania Wuppertal ein Spiel weniger absolviert hat. Passend dazu, geht es für die Zweitvertretung DITIB Vatanspor zur Germania. Die erste Generalprobe gegen den TSV Ronsdorf konnte sich mit einem 2:2-Unentschieden zumindest schonmal sehen lassen. Für den 48-Jährigen ein Schritt in die richtige Richtung: „Wir haben zweimal die Führung aus der Hand gegeben. Da fehlt uns einfach noch ein bisschen die Cleverness und Erfahrung. Im Großen und Ganzen haben wir aber gezeigt, dass wir gegen eine sehr kompakte Mannschaft gegenhalten konnten“, reflektiert er die Partie.
Ein großes Manko in der Hinrunde war gar nicht unbedingt die Defensivleistung, denn da stehen sie teilweise besser da als die Konkurrenz. Allerdings haben sie mit 12 geschossenen Toren aus der Hinrunde die mit Abstand schwächste Offensive der Liga. Das sollen besonders zwei Spieler in der Rückrunde besser machen: „Vorne hatten wir natürlich ein Defizit, durch die Verletzung von Yannis Boddenberg, der die komplette Hinrunde nur fünf Spiele machen konnte. Jetzt ist er voll im Saft und eine richtige Verstärkung für uns. Außerdem ist Emre Mujde, der vom SV Solingen wieder zurückgekommen ist, ein guter Offensivspieler, der gegen Ronsdorf schon ein Tor geschossen hat.“
Der Optimismus kommt bei Sezer in keinem Fall zu kurz, er zeigt sich mit einer Kampfansage an die Konkurrenz: „Ich bin nicht gekommen, um abzusteigen, ich möchte da unten rauskommen. Ich glaube an die Mannschaft und an die Arbeit, die ich dort leisten werde. Wenn alles funktioniert, denke ich schon, dass wir es schaffen werden“, erzählt er in Bezug auf den Klassenerhalt.
Zu seiner persönlichen Zukunft kann und will er nicht viel sagen, denn es gilt ein übergeordnetes Ziel zu erreichen: „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. In den nächsten sechs Monaten werde ich mich aber zunächst auf diese Saison konzentrieren, damit wir nicht absteigen. Denn unser Ziel ist es, den Abstand zwischen der ersten und zweiten Mannschaft klein zu halten.“
Die Partie am kommenden Sonntag (8. Februar, 15 Uhr) bei der Germania wird der Konkurrenz im Tabellenkeller in jedem Fall zeigen, ob mit DV Solingen II in der laufenden Saison noch zu rechnen ist.