Sahin Sezer ist nicht gekommen, um abzusteigen Sahin Sezer ist der neue Mann an der Seitenlinie beim DV Solingen II. Trotz der schwierigen sportlichen Lage glaubt er an den Klassenerhalt. von Linus Bien · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Sahin Sezer zeigt sich optimistisch – Foto: Andreas Bornewasser

Mit Sahin Sezer hat DV Solingen II einen Trainer gefunden, der den Klassenerhalt ermöglichen soll. In der Bezirksliga, Gruppe 2 hat die Mannschaft aktuell elf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, damit scheint die Herkulesaufgabe quasi unlösbar. Der neue Mann an der Solinger Seitenlinie erkennt aber etwas in seinem Team, das ihm Hoffnung gibt.

Rückrundenauftakt gibt Hoffnung nach verkorkster Hinrunde Die Hinrunde dürfte für den Aufsteiger aus Solingen zum Vergessen gewesen sein. Die ernüchternde Bilanz: nur ein Sieg, zwei Unentschieden, 14 Niederlagen und der abgeschlagene letzte Tabellenplatz steht zu Buche. Folgerichtig sind die Verantwortlichen aktiv geworden und haben Sezer an Bord geholt, der noch aus der Zeit vor der Vereinsfusion mit Vatanspor Solingen ein bekanntes Gesicht im Verein ist. Seine neue Truppe musste er erstmal beobachten und hat sich schlussendlich für diese Herausforderung entschieden: „Ich hab erst einmal Zeit gebraucht, um mich überzeugen zu lassen. Ich habe jetzt aber eine Mannschaft bekommen, die unglaublich jung, hungrig und lernwillig ist“, erzählt er FuPa Niederrhein.

Die Aufgabe klingt so simpel, wie auch schwer: drei Spiele mehr gewinnen als die Konkurrenz im Tabellenkeller. Denn Stand jetzt ist der Relegationsplatz auf neun Punkte herangerückt. Der Tatsache geschuldet, dass Germania Wuppertal ein Spiel weniger absolviert hat. Passend dazu, geht es für die Zweitvertretung DITIB Vatanspor zur Germania. Die erste Generalprobe gegen den TSV Ronsdorf konnte sich mit einem 2:2-Unentschieden zumindest schonmal sehen lassen. Für den 48-Jährigen ein Schritt in die richtige Richtung: „Wir haben zweimal die Führung aus der Hand gegeben. Da fehlt uns einfach noch ein bisschen die Cleverness und Erfahrung. Im Großen und Ganzen haben wir aber gezeigt, dass wir gegen eine sehr kompakte Mannschaft gegenhalten konnten“, reflektiert er die Partie. „Ich bin nicht gekommen, um abzusteigen“ >>> Hier kommt ihr zu Kader von DV Solingen II Ein großes Manko in der Hinrunde war gar nicht unbedingt die Defensivleistung, denn da stehen sie teilweise besser da als die Konkurrenz. Allerdings haben sie mit 12 geschossenen Toren aus der Hinrunde die mit Abstand schwächste Offensive der Liga. Das sollen besonders zwei Spieler in der Rückrunde besser machen: „Vorne hatten wir natürlich ein Defizit, durch die Verletzung von Yannis Boddenberg, der die komplette Hinrunde nur fünf Spiele machen konnte. Jetzt ist er voll im Saft und eine richtige Verstärkung für uns. Außerdem ist Emre Mujde, der vom SV Solingen wieder zurückgekommen ist, ein guter Offensivspieler, der gegen Ronsdorf schon ein Tor geschossen hat.“