»Sahen zuletzt unseren Weg gefährdet«: Abensberg trennt sich von Holm Der West-Bezirksligist hat die Zusammenarbeit mit seinem erst im Sommer verpflichteten Coach mit sofortiger Wirkung beendet

Nach einem Top-Start - drei der ersten vier Partien konnten siegreich gestaltet werden - lief es bei den "Babonen" zwischendurch überhaupt nicht mehr, wenngleich zuletzt wieder konstant gepunktet werden konnte. Die Holm-Entlassung hat aber laut einer Mitteilung, die von TSV-Abteilungsleiter Sebastian Kneitinger verfasst wurde, nichts mit der aktuellen Platzierung zu tun: "Die Entscheidung hat nichts mit einem Tabellenplatz oder der Niederlage gegen den FC Teisbach zu tun, der am Samstag einfach die bessere Mannschaft war. Der TSV Abensberg geht seit mehr als 20 Jahren einen konsequenten und im Fußballgeschäft nicht alltäglichen Weg, baut nahezu ausschließlich auf Spieler aus den eigenen Reihen. Dabei ist natürlich auch das Trainerteam auf eine andere Weise gefordert, was wir in allen Gesprächen von Beginn an klar formulieren. Leider sahen wir diesen Weg zuletzt gefährdet und mussten nun im Sinne des Vereins diese auch für uns unangenehme Entscheidung treffen."







Torsten Holm nimmt seine doch ziemlich überraschende Demission professionell zur Kenntnis: "Mit Keil, Wutzer und Blomberger sind vor der Saison drei wichtige Stützen weggebrochen. Die Mannschaft wurde verjüngt und befindet sich im Umbruch. Offensiv haben wir es sehr gut hinbekommen, hinten fehlte uns allerdings die Stabilität. Aber das ist ein Entwicklungsprozess, der bei einer relativ unerfahrenen Mannschaft dazugehört und den wir hinbekommen hätten. Nichtsdestotrotz bin ich lange genug im Geschäft, um auch mit solchen Entscheidungen umgehen zu können. Ich war gerne beim TSV Abensberg und habe dort viele nette Leute kennengelernt. Verein und Mannschaft wünsche ich für die Zukunft alles Gute."







In den vier Partien, die im Kalenderjahr 2022 noch auf dem Programm stehen, haben mit Tobias Treitinger und Tom Scheuchenpflug zwei Gallionsfiguren der Babonen die Verantwortung übertragen bekommen. "Priorität hat, bis zum Winterpause noch möglichst viele Punkte einzuspielen. Danach haben wir genug Zeit, uns Gedanken zu machen, wie es auf der Trainerposition weitergehen wird", lässt Sebastian Kneitinger auf Nachfrage wissen.