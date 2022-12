»Sahen uns zum Handeln gezwungen«: Duschl nicht mehr Dornach-Coach Der 32-jährige Offensivmann ist beim Kreisligisten von seinen Aufgaben entbunden worden +++ Markus Huber ist nun alleinverantwortlicher Spielercoach

"Uns ist diese Entscheidung brutal schwer gefallen, weil wir Dominic sehr schätzen. Er hatte letzte Saison mit seinen vielen Toren maßgeblichen Anteil daran, dass wir hervorragender Vierter wurden. In der aktuellen Runde sind wir aber überhaupt nicht ins Rollen kommen und befinden uns mitten im Abstiegskampf. Dominic hat ein Stück weit die Bindung zur Mannschaft verloren und deshalb sahen wir uns zum Handeln gezwungen", informiert Dornachs Sportlicher Leiter Stefan Pleintinger, der Duschl aber gerne als Spieler halten möchte: "Wir haben ihm das angeboten und wären sehr froh darüber, wenn er sich für einen Verbleib beim FC Dornach entscheiden würde. Vielleicht täte ihm diese Rolle gut, weil er beruflich ohnehin nahezu tagtäglich mit dem Fußball unterwegs ist."







Duschl, der als Trainer für die Münchner Fußball Schule arbeitet, hat seine Demission professionell zur Kenntnis genommen: "Ich akzeptiere diesen Entschluss, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe und natürlich auch nicht glücklich darüber bin. Mit der derzeitigen Zwischenbilanz bin ich keinesfalls zufrieden. Es ist aber noch lange nichts verloren, denn die Liga ist extrem ausgeglichen. Dementsprechend kann es schnell auch wieder in die andere Richtung gehen." Ob er das Spieler-Angebot des FCD annehmen wird, steht noch in den Sternen. "Es kommt bei mir auch darauf an, was sich in beruflicher Hinsicht verändert. Ich weiß aktuell nicht, ob ich überhaupt eine neue Aufgabe übernehmen könnte. Wenn ich diesbezüglich Gewissheit habe, kann ich mir über Fußball wieder mehr Gedanken machen", verrät der Angreifer.







Der FC Dornach hat unabhängig vom Duschl-Verbleib nicht vor, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. "Das ist nicht unsere Philosophie", betont Stefan Pleintinger, der von der Qualität der Mannschaft das Rangzwölften der Kreisliga Isar-Rott überzeugt ist: "Wir sind nicht umsonst in der letzten Saison Vierter geworden. Im Team steckt genug Potenzial, um diese brenzlige Situation zu meistern."