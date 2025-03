„Sah aus wie ein lauer Sommerkick“ – SVP II hadert mit Chancenwucher bei Rückrunden-Auftakt

Die Schwarz-Blauen fanden zu Beginn der Partie keinen Zugriff und gerieten nach 19. Spielminuten in Rückstand. „Das war kollektives Schlafen in der ersten Halbzeit. Es sah aus wie ein lauer Sommerkick von unserer Seite“, kritisierte Suchanke. Wenig später konnten sich die Planegger sogar glücklich schätzen, noch zu elft auf dem Platz zu stehen: Dejan Oljaca hatte einen Aubinger Angreifer mutmaßlich als letzter Mann zu Fall gebracht. „Aus meiner Sicht hätte man da gut und gerne auf Notbremse und Rot entscheiden können“, bewertete der SVP-Coach die Aktion.

Den Kreisklasse-Wiederauftakt nach der Winterpause hatte sich die zweite Mannschaft des SV Planegg anders vorgestellt. Das Team von Trainer Stefan Suchanke unterlag am Sonntag im Duell der beiden Bezirksliga-Reserven in Aubing.

In der zweiten Halbzeit mobilisierte Planeggs Zweite alle Kräfte, um noch etwas Zählbares mitzunehmen, scheiterte aber vor dem Tor immer wieder am eigenen Unvermögen. „Was wir wieder an Chancen vergeben haben, war Wahnsinn“, konstatierte der Coach. Einen unschönen Schlusspunkt gab es noch in der 85. Minute: Nach einer kleinen Rudelbildung wurden sowohl Planeggs Gianluca Barella als auch Aubings Torhüter Giuseppe Marra mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. (kd)