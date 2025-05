SaGa kurz vor Meisterschaft - Torspektakel in Moisburg und Holvede

Der TVV Neu Wulmstorf sicherte sich einen ganz späten Punkt am Deich. Die Roten Teufel drückten auf den Ausgleich, nachdem SGE-Schlussmann Maximilian Kleinser die Rote Karte sah (78.). Die Hausherren verteidigten ihren 3:2-Vorsprung bis in die Nachspielzeit, in der Pascal Belitz die Kugel zum Remis über die Linie drückte (90.+5).

TVV-Co-Trainer Dirk Ellmers: "In einem spannenden und torreichen Auswärtsspiel sicherten wir uns einen verdienten Punkt bei der SG Elbdeich. Trotz zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand zeigte unsere Mannschaft große Moral und kämpfte sich in letzter Minute zum 3:3-Ausgleich. Wir hatten heute krankheitsbedingt drei Absagen. Unser Torhüter hatte unmittelbar zuvor schon 90 Minuten in der 3. Herren gespielt. Wir haben heute Moral bewiesen. Nach dem Rückstand nicht aufzugeben und in der letzten Minute zurückzukommen, zeigt den Charakter der Mannschaft. Natürlich wollen wir solche Spiele lieber gewinnen, aber auf diese Leistung lässt sich aufbauen."