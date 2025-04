SaGa kurz vor Kreisliga-Aufstieg, Elstorf bleibt vor Luhdorf

Die SG Salzhausen-Garlstorf steht kurz vor dem Aufstieg in die Kreisliga! Tim-Niclas Möller (18.) und Ibrahim Diallo (45.) entschieden die Begegnung mit ihren beiden Treffern und wiesen tapfere Meckelfelder in die Schranken. Bei zwölf Zählern Vorsprung könnte SaGa schon in der kommenden Woche den Aufstieg perfekt machen.

Für den TVV Neu Wulmstorf begann der Fußballnachmittag noch sehr gut, als Mario Krystkowiak die Roten Teufel in Führung beförderte (28.). Anschließend bog EE das Geschehen jedoch durch Fabian Brückner (36.) und Jerrit-Marlin Bartz um (64.). In der Nachspielzeit traf Lars Koch zur Entscheidung (90.+1).

TVV-Coach Nihat Sagir: "Wir sind gut ins Spiel gekommen haben auch rechtzeitig den Führungstreffer erzielt. Allerdings haben wir danach versäumt nachzulegen. Anschließend wurde unser Gegner immer stärker und hat den Ausgleichstreffer erzielt. So ging es erstmal in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit haben wir viel zu wenig investiert. Insbesondere offensiv haben wir wenig Akzente gesetzt. Wir haben uns wenige Chancen zwar erarbeitet allerdings schaffen wir es nicht die sogenannten hundertprozentigen Chancen in Tore umzusetzen. Gratulation an unseren Gegner der übrigens sehr fair agiert hat und wir werden nach vorne blicken und uns auf unseren nächsten Gegner fokussieren.