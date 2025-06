„Sag niemals nie“ – Michael Schiewe nimmt Abschied von der Trainerbank

Der heute 43-Jährige begann seine Trainerkarriere früh. „Ich habe schon als Schüler in Barsinghausen meine C-Lizenz gemacht“, erinnert sich Schiewe. Verletzungen – besonders an den Achillessehnen – zwangen ihn mit nur 27 Jahren zum Karriereende als Spieler. Doch der Fußball ließ ihn nicht los. Nach Stationen im Jugendbereich bei der JSG Nordheide, stieg er bei seinem Heimatverein TuS Tiste in den Herrenbereich ein – zunächst als Co-Trainer, später als Chef.

Der TuS Tiste erlebte in seiner Zeit einen großen Umbruch. Nach dem Bezirksliga-Abstieg verließen einige Spieler den Verein oder hörten – wie Schiewe selbst – auf. „Wir hatten die Aufgabe, alles neu aufzubauen“, so Schiewe. Dabei war sein Ziel klar formuliert: „Der TuS Tiste sollte sein 100. Jubiläum als bestehender Fußballverein feiern. Das ist uns gelungen – auch wenn ich 2023 nicht mehr dabei war“, so Schiewe. Bereits 2019 hatte er sich verabschiedet. Die Mannschaft brauchte seiner Meinung nach neue Impulse.

Nach einem Jahr als Trainer der A-Jugend des VfL Sittensen – an der Seite von Weggefährte Bastian Stemmann – lockte eine neue Herausforderung im Herrenbereich: der MTV Wohnste. „Ich wollte eigentlich eine Pause machen. Die war dann schnell vorbei“, meint Schiewe lachend. Mit einigen Spielern aus der A-Jugend im Gepäck und einem klaren Konzept übernahm er das Herren-Team des MTV in der 2. Kreisklasse. Das Ziel war ambitioniert: der Aufstieg. Und er gelang – samt emotionalem Meisterschaftsfinale 2022 gegen die SG Oste. „Ein Tag, den ich nie vergessen werde“, so der Trainer.

Mit der getroffenen Entscheidung total im Reinen

Doch nicht nur Siege prägten die Wohnster Jahre. Auch Rückschläge gehörten dazu – wie der verpasste Durchmarsch in die Kreisliga oder personelle Aderlässe durch Verletzungen und Abgänge. Doch Schiewe blieb seiner Linie treu. „Wir haben dann die Spieler, die hinten dran waren, etabliert. Das war mir wichtig.“

Neben sportlichen Erfolgen bleibt ihm vor allem eines in Erinnerung: das Miteinander. „Der MTV Wohnste ist für mich zu einer zweiten Herzensangelegenheit geworden“, sagt Schiewe, gerade weil er dort gemeinsam mit seinem früheren Mentor Andreas Behrens („Pele“) an der Seitenlinie stehen durfte. Und mit Co-Trainer Sören Eschig hat er einen „Freund fürs Leben“ gefunden. „Ich glaube, dass er noch seinen Weg im Trainergeschäft machen wird“, prognostiziert Michael Schiewe.

Nun ist erst einmal Schluss. Nach 16 Jahren an der Seitenlinie legt Schiewe ganz bewusst andere Schwerpunkte. „Ich bin mit meiner Entscheidung total im Reinen“, sagt er. Und doch lässt er sich eine Hintertür offen: „Sag niemals nie“, antwortet er auf die Frage, ob das ein endgültiger Abschied von der Trainerbank sei. Für den Moment aber stehen Familie, Ruhe und Reflexion im Mittelpunkt.