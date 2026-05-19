Saftige Strafen drohen - Pyrotechnik ist strikt untersagt

Pyrotechnik soll künftig noch strenger sanktioniert werden – Foto: Lukas Ziegler

1.300 Euro musste der FC Künzing in der Vorsaison blechen, weil in den Relegations-Heimspielen zur Landesliga unter anderem Rauchfackeln gezündet wurden. Anderorts war auf vielen Jubelfotos ebenfalls Rauchwolken oder Feuerwerke zu sehen. Zur Rechenschaft wurden die Verursacher in den seltensten Fällen gezogen. Das soll sich aber nun ändern, denn neben dem Schiedsrichtergespann . das bei jeglichen "Pyro"-Vorfällen verpflichtet ist, einen Sonderbericht zu verfassen - sind auch die BFV-Verantwortlichen, in jedem Relegationsspiel gibt es einen offiziellen Beauftragten, aufgefordert, eine entsprechende Meldung zu verfassen.

"Alle Verantwortlichen sind nochmal explizit darauf hingewiesen worden, dass jegliche Vergehen gemeldet werden müssen und es zu Sanktionen kommen kann. Verfehlungen sollen von der eingeteilten Verbandsaufsicht mit Bildmaterial belegt werden und für die Vereine, denen die Verursacher zugeordnet werden können, kann es richtig teuer werden", informiert Bezirksspieleiter Richard Sedlmaier, der ein klares Appell an alle Fans richtet: "Es wird bezüglich der Pyrotechnik-Vorfälle von Seiten des Bayerischen Fußball-Verbands eine Null-Toleranz-Politik gefahren. Das ist zu akzeptieren und es gibt auch andere Möglichkeiten, die Freude über einen Aufstieg oder Klassenerhalt zum Ausdruck zu bringen. Daher hoffe ich, dass diesbezüglich auf allen Sportplätzen Vernunft und Einsicht herrscht. Andernfalls wird das Geschrei groß sein, wenn es zu saftigen Geldstrafen kommt. Noch größer wäre es allerdings, wenn jemand durch einen möglichen Pyro-Unfall schwer verletzt wird."





