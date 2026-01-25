Safet Konakovic wird neben Landes neuer SVE-Trainer

Der SV Echsheim-Reicherstein treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit hat der Kreisligist die Trainerfrage für die Saison 2026/2027 geklärt: Simon Landes bleibt im Amt und bildet künftig ein gleichberechtigtes Duo mit Safet Konakovic.

Mit Safet Konakovic verpflichtet der SVE einen erfahrenen Akteur, der derzeit noch als Spielertrainer beim TSV Weilach unter Vertrag steht. Konakovic ist in der Region vor allem für seine Torgefährlichkeit bekannt. Seine Verpflichtung hat zudem eine historische Komponente: Sein Vater Dino Konakovic trainierte die Rot-Weißen bereits vor über zwei Jahrzehnten und feierte mit dem Team in der Saison 2001/02 den Aufstieg in die Kreisklasse. Nun soll sein Sohn gemeinsam mit Simon Landes die sportliche Entwicklung beim SVE fortführen.

Trotz der zukunftsgerichteten Planung liegt das Hauptaugenmerk der Verantwortlichen auf der aktuellen Situation. Der SVE kämpft in der Kreisliga Ost derzeit um den Verbleib in der Spielklasse. Die frühzeitige Bekanntgabe des neuen Trainerduos wird dabei als Vertrauensbeweis in die aktuelle Mannschaft gewertet und soll für Stabilität in der entscheidenden Saisonphase sorgen. „Das Ziel ist der Klassenerhalt. Wir setzen alles daran, auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga anzutreten“, so Abteilungsleiter Andreas Müller.

Veränderungen im Trainerteam

Im Zuge der Neuausrichtung wird es auf den Positionen der Co-Trainer eine Veränderung geben: Florian Wenger und Ivan Brekalo werden ihre Tätigkeit im Trainerteam zum Saisonende beenden. Der Verein bedankt sich bereits jetzt ausdrücklich bei beiden für ihren großen Einsatz.

Für die Zukunft hofft der SVE, beide Akteure weiterhin fest an den Verein binden zu können. Die Verantwortlichen sind sehr zuversichtlich, dass Wenger und Brekalo dem SVE als aktive Spieler erhalten bleiben und auch in der kommenden Saison gemeinsam mit ihren Teamkameraden im rot-weißen Dress auf dem Platz stehen werden.