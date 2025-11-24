 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Jens Bläsche

Sängerstadt siegt, Aufholjagd von Teupitz/Groß Köris, Siethen mit 7:3

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SpVgg Finsterwalde – TSG Lübbenau 63 1:1
Die 74 Zuschauer sahen ein umkämpftes und lange torloses Duell, in dem beide Teams viel investierten, aber zunächst an den starken Abwehrreihen oder an ungenauen Abschlüssen scheiterten. In der 54. Minute bot sich Lübbenau sogar die große Chance zur Führung, doch Gino Karstädt scheiterte per Foulelfmeter der Gastgeber. Erst in der Schlussphase brach der Bann: Tayfun Güles traf in der 79. Minute zur umjubelten Führung für Finsterwalde. Doch die Freude hielt nicht lange – bereits zwei Minuten später glich Martin Friedrich für die Gäste aus (81.).

SV Wacker 21 Schönwalde – ESV Lok Falkenberg
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Askania Schipkau – SV Blau-Weiß Lindenau
Das Spiel wurde abgesagt.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Eintracht Ortrand
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – FC Sängerstadt Finsterwalde 1:3
Ein packendes Duell vor 118 Zuschauern, das sofort Fahrt aufnahm. Bereits in der 2. Minute brachte Patrick König die Gäste aus Finsterwalde in Führung. Lichterfeld fand nach dem frühen Schock jedoch gut ins Spiel zurück und belohnte sich nach 22 Minuten: Chris Falkenhan traf zum 1:1. Doch Sängerstadt zeigte sich effektiv – Thomas Müller stellte in der 40. Minute die Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, bevor Patrick König in der 53. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand herstellte.

SV Grün-Weiß Annahütte – SV 1885 Golßen
Das Spiel wurde abgesagt.

Dahme/Fläming-Liga

RSV Waltersdorf 1909 – SV Teupitz/Groß Köris 4:4
Ein spektakuläres Torfestival, das den Zuschauern alles bot, was ein Fußballspiel hergeben kann. Teupitz/Groß Köris führte nach 41 Minuten scheinbar komfortabel: Oskar Kache traf per Foulelfmeter in der 28. Minute, gefolgt von drei weiteren Treffern durch Luis Dochan (32.), Theo Miosge (35.) und Simon Frommelt (41.). Waltersdorf aber gab sich nicht geschlagen und startete nach der Pause eine beeindruckende Aufholjagd. Paul Knabe läutete mit dem 1:4 in der 51. Minute die Wende ein, Sascha Riefschneider legte in der 58. Minute nach. Nur zwei Minuten später traf erneut Paul Knabe (60.) und brachte Waltersdorf endgültig zurück ins Spiel. In der 80. Minute verwandelte er dann einen Foulelfmeter zum 4:4-Ausgleich und rettete seinem Team einen Punkt. Eine Partie voller Emotionen und Wendungen.

SV Siethen 1977 – SG Großziethen II 7:3
Die 35 Zuschauer sahen ein offensiv geführtes Spiel, das mit einem Blitzstart begann: Florian Kase traf bereits in der 1. Minute zum 1:0. Großziethen II fand jedoch die richtige Antwort und glich in der 16. Minute durch Pascal Lorenz aus. Siethen übernahm kurz vor der Pause wieder das Kommando – Edgar Farin (38.) und Elias Schlehahn (44.) stellten auf 3:1. Nach dem Wechsel wurde es wild: Marvin Pietschmann (58.) und Jannick Karge (61.) trafen für die Gäste und glichen erneut aus. Doch Siethen reagierte mit großer Entschlossenheit: William Hermsdorf brachte sein Team in der 75. Minute mit 4:3 in Führung, ehe Florian Kase (78.) und erneut Hermsdorf (83., 88.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – Ludwigsfelder FC II 1:2
Vor 82 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem beide Mannschaften geduldig auf ihre Chancen warteten. Nach einer frühen Gelb-Roten Karte gegen Rash Nuertey in der 38. Minute geriet Miersdorf/Zeuthen II in Unterzahl, kämpfte sich aber bravourös ins Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte belohnte sich die Heimelf mit dem 1:0 durch Willi Luca Retzlaff (45.+4). Nach der Pause drehte Ludwigsfelde jedoch auf: Linus Thiedemann traf in der 53. Minute zum Ausgleich, und Patrick Kowalski sorgte in der 80. Minute für die Führung. Die Gastgeber warfen in der Schlussphase alles nach vorn, doch die Gäste verteidigten clever und nahmen die drei Punkte mit.

24.11.2025, 19:00 Uhr
