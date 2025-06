Sadot und Yüce: Ascha präsentiert neues Trainerteam

Als Nachwuchstrainer schaffte er mit den A-Junioren den Aufstieg in die Bezirksoberliga und in seiner ersten Station als Senioren-Trainer beim ASV Steinach II den Sprung in die Kreisklasse. Bereits seit Winter 2024 fungiert Sadot als Co-Trainer des SV Ascha.

Atschi Yüce hat ebenfalls einen interessanten Werdegang. Er hat in der Vergangenheit mehr als dreißig Jahren Trainertätigkeit in verschiedenen Bereichen gesammelt und war als Aktiver ein Klasse-Stürmer. Beide Trainer verstehen sich hervorragend und haben von Anfang an gezeigt, dass sie mit viel Freude und Tatendrang an die gemeinsame Arbeit rangehen.





"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Daniel, den ich bereits in der Vergangenheit schon als Jugendtrainer gewinnen wollte und umso mehr, dass es mit ihm jetzt doch noch geklappt hat. Gemeinsam wollen wir das beste aus jedem Spieler herausholen und eine erfolgreiche Saison gestalten. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft viel Potenzial hat. Ich weiß auch, dass die Truppe nicht nur gut Fußball spielen kann, sondern auch ein hervorragendes gesellschaftliches Miteinander aufweist", sagt Atschi Yüce.