Sack zu? von Kai Hermes · Heute, 12:04 Uhr · 0 Leser

Am Freitagabend trat der Tabellenführer SV Neubörger auswärts beim Zweiten GW Spahnharrenstätte an. Für die Gastgeber war es die wohl letzte Möglichkeit, den Gästen im Meisterschaftskampf noch in die Suppe zu spucken. In den ersten 20 Minuten kontrollierte Neubörger das Spiel, konnte sich aber keine nennenswerten Chancen erarbeiten. Danach kamen die Hausherren immer besser rein, konnten einige Torabschlüsse verzeichnen, die aber neben oder über das Tor gingen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff bot sich Neubörger dann nach einem Zusammenspiel von Marius und Jonas Korte aus dem Nichts die Möglichkeit zur Pausenführung, die jedoch nicht genutzt wurde. So ging man torlos in die Kabinen. In der Halbzeit brachte Uwe Reinelt Jakob Kerßens für Fabian Kossen in die Partie, für Jakob das erste Spiel nach langer Pause. Ein Glücksgriff, wie sich zeigen sollte: Nach einem Ball von Guyhermann Kouassi setzte Marius Korte den Eingewechselten clever in Szene, der den bereits am Boden liegenden Keeper Pöker umkurvte und frei einschieben konnte. Dass Jakob in der 80. Minute bereits wieder ausgewechselt werden musste, gehört ebenfalls zur Geschichte dieser Partie - die Spielpause war wohl zu lang gewesen.