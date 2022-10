Sack nicht zugemacht Der Rott muss sich in der Landesliga mit einem 2:2 gegen Union Schafhausen begnügen.

Mit einem für die Gäste ein wenig glücklichen 2:2 endete das Match zwischen dem SV Rott und Union Schafhausen in der Landesliga.

Dabei sahen die Gastgeber zur Pause wie der sichere Sieger aus, denn da dominierte das Team von Trainer Frederique Casper deutlich. Vor 150 Zuschauer hatten Avdo Iljazovic (12.) und Jan Körfer (21.) die Weichen auf 2:0 gestellt. „Nach dieser sehr guten ersten Halbzeit sind wir natürlich am Ende unzufrieden mit dem Resultat. Wir waren die bessere Mannschaft und haben das Spiel in der zweiten Halbzeit leichtfertig aus den Händen gegeben“, resümierte Casper.

Sein Gegenüber Jochen Küppers sah es ähnlich, war allerdings am Ende äußerst zufrieden mit dem Punktgewinn: „Wir haben die erste Halbzeit völlig verschlafen, kamen in den Zweikämpfen stets zu spät und ließen die Laufbereitschaft vermissen. Nachdem wir dann in der Halbzeitpause auf 4-3-3 ungestellt haben, hatten wir speziell im zentralen Bereich durch Philipp Grüttner und Stefan Jörling mehr Zugriff und Stabilität.“