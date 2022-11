Sachsenwerk verliert gegen Helios

Klar war, dass wir in der zweiten Halbzeit genau die selbe Zweikampfhärte und Laufbereitschaft an den Tag legen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Mit Anpfiff des zweiten Durchganges kombiniert sich Sachsenwerk über außen durch, flankt und der Kopfball geht an die Latte. Glück gehabt. Das war auch die einzig nennenswerte Chance der Hausherren in Halbzeit zwei. In der 49. Minute wird Leon Paatz im Strafraum gefoult. Elfmeter. Niels Grell schnappt sich die Pille und verwandelt eiskalt zum 0:2. In der Folgezeit wurde der Platz immer unbespielbarer. Der Kampf und die Laufbereitschaft standen absolut im Vordergrund. Nichts desto trotz erarbeiteten sich die Helitten noch einige Großchancen die ungenutzt blieben. In der 86. Minute die endgültige Entscheidung. Hendrik Rumsch setzt sich in der Luft klasse durch und geht in die Box. Er spielt den Ball quer und Paul Finsterbusch drückt das Leder über die Linie. 0:3 Endstand.

Fazit Trainer:

Die Jungs waren heute absolut fokussiert. Jeder wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das konnte man den Jungs ansehen. Wir haben es geschafft, den Gegner in zwei Halbzeiten zu bespielen und unser Spiel durchzubringen. Deswegen haben wir hochverdient gewonnen. Klasse Leistung der Jungs.

Sachsenwerk wünschen weiterhin viel Erfolg.