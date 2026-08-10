Sachsenpokal: Überblick über die 1. Runde

Lokomotive Zwickau (in rot) setzte sich gegen den Sachsenligisten VfB Schöneck durch. – Foto: Janine Volbert

Die 1. Hauptrunde im Wernesgrüner Sachsenpokal hatte direkt alles zu bieten, was den Pokalwettbewerb ausmacht. Während sich die meisten höherklassigen Vertretungen der Sachsenliga durchsetzen konnten, gab es für den ersten Landesligisten sowie einige Landesklasse-Vertreter das vorzeitige Aus gegen mutige Außenseiter.

Frohburg glich den frühen Rückstand durch Ben Kramer (11.) in der zweiten Hälfte durch Matti Orban (52.) aus. Im anschließenden Nervenspiel vom Punkt behielten die Hausherren die Ruhe: Franz Mäding verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 6:5-Endstand.

Marienberg dominierte das Auswärtsspiel nach Belieben. Rick Bauer (13., 54.) und Kevin Werner (68., 73.) trafen jeweils doppelt, zudem trugen sich Justin Bauer (5.) und Tim Seidel (41.) in die Torschützenliste ein. ---

Ein echter Arbeits- und Minimalistensieg für Neudorf: Sören Flämig erzielte bereits in der 17. Minute das goldene Tor des Tages. Mittweida investierte in der Folge viel, fand aber keine Lücke in der Hintermannschaft des Landesklasse-Vertreters. ---

Nach Toren von Maxim Schlaeger (43.) und Pierre Grabandt (45.+1) ging es im Gleichschritt in die Verlängerung. Dort bewies der Kreisoberligist aus Neukirchen den längeren Atem: Tim Langhans (113.) und Justin Pohl (120.) schossen den Underdog in Runde 2. ---

Einen echten Pokalkrimi erlebten die Zuschauer in Schneeberg. Die Hausherren glichen die Führungen des RFC durch Ben-Daniel Schewski (29.) und Jona Baumann (56.) jeweils energisch aus. Als alles nach einer Verlängerung aussah, schlug David Günnel in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) zu und rettete dem Reichenbacher FC das Weiterkommen. ---

Der FCO erwischte dank eines Doppelpacks von Milan Salich (14., 24.) einen Start nach Maß. Auch eine Rote Karte gegen David Halbich (59.) brachte den Sachsenligisten nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Max Berthold (54.) nicht aus dem Konzept. Jakub Zelingr (71., 90.) und Krystof Bousa (85.) schraubten das Ergebnis schlussendlich standesgemäß in die Höhe. ---

Rotation Leipzig ließ in Delitzsch nichts anbrennen. Bosse Struz per Doppelpack (20., 57.), Jonas Reinsch (54.), Lorenz Menges (69.) und Lukas Pätz (74.) schraubten das Ergebnis uneinholbar in die Höhe. ---

Der mutige Kreisligist aus Berbisdorf verlangte dem Landesklassisten alles ab. Collin Glöckner (35.) und Pascal Rosin (63.) schossen Liebertwolkwitz scheinbar beruhigend in Front, ehe Lennox Zimdahl (77.) die Partie noch einmal spannend machte. Liebertwolkwitz brachte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit. ---

Im Stadtduell setzte sich Favorit Laubegast durch. Leandro Geißler traf früh zur Führung (16.), ehe Ibrahim Husni tief in der Nachspielzeit (90.+4) den Endstand besorgte. ---

Traumstart für Heidenau: Maximilian Nikolaus Schilf erwischte die Hausherren auf dem falschen Fuß und traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Ralbitz-Horka hielt die Partie lange offen, ehe Alexander Kavgic (85.) kurz vor dem Schlusspfiff den Deckel auf den Auswärtssieg machte. ---

Nach einer torlosen ersten Hälfte wurde es im zweiten Durchgang spät emotional. Tommy Barthold (73.) und Ian Schenker (83.) erlösten den Favoriten aus Thalheim mit einem späten Doppelschlag. Der Anschlusstreffer von Erik Schwinge (89.) in der Schlussminute kam für den VfL Chemnitz zu spät. ---

Die Seer Wölfe erwischten einen Blitzstart und führten früh mit 2:0 (2., 13.). Pirna-Copitz zeigte jedoch Moral und drehte die Begegnung noch vor der Pause. Doppelpacks von Jakob David und Marco Fischer legten den Grundstein für den spektakulären 5:3-Erfolg des VfL. ---

Der größte Paukenschlag gelang Lok Zwickau: Der Landesklasse-Vertreter bezwang den Sachsenliga-Aufsteiger Schöneck deutlich. Nach der Führung durch Aaron Heidrich (44.) und dem Ausgleich von Jan Luderer (58.) drehte Zwickau auf: Ein Doppelpack von Joe Müller (69., 71.) sowie der zweite Treffer von Heidrich (79.) besiegelten den Schönecker Pokal-Kollaps. ---

Ein souveräner Heimauftritt von Mülsen: Schebitz (19.), Dörr (83.) und Böhm (90.+4) sorgten für klare Verhältnisse. ---

Ein offensives Spektakel lieferte der Leipziger SC ab. Überragender Akteur war Eric Berger, der mit einem Dreierpack (11., 51., 77.) die Wilsdruffer Hintermannschaft vor große Probleme stellte. ---

Trotz früher Führung für Panitzsch durch Lucas Schilling (6.) drehten Reiner Kurth (32.) und Paul Roßberg (35.) die Partie innerhalb von drei Minuten zugunsten der Gäste aus Wurzen. ---

Dohna legte durch Schumann (2.) und Hoff (38.) vor. Deutschbaselitz kämpfte sich in der zweiten Hälfte noch einmal ran, doch Tom Keil (65.) stellte den Heimsieg für Chemie sicher. Ronny Glöckner (Trainer Aufbau Deutschbaselitz): Man hat über die gesamten 90 Minuten gesehen, dass beide Mannschaften unbedingt in die nächste Runde einziehen wollten – auch aufgrund der Auslosung, in der zweiten Runde in Leipzig zu spielen. Das fand ich richtig gut. In der ersten Minute hatten wir bereits eine riesengroße Chance zum 1:0, den muss man eigentlich machen. Gleich im Gegenzug wurden wir nach einem Ballverlust eiskalt ausgekontert. Das ist einfach die Stärke von Dohna gewesen: immer sehr kompakt zu stehen. So lagen wir schon in der zweiten Minute zurück, womit unser Plan natürlich direkt über den Haufen geworfen wurde. Wir haben danach versucht, etwas Kontrolle reinzubekommen, hatten eine gute Phase und etwa 20 Minuten lang wenig zugelassen. Kurz vor der Halbzeit wurden wir dann wiederum durch einen Konter bestraft, weil wir nach vorne einfach zu viel wollten, und kassierten das 2:0. Dohna war in der ersten Halbzeit schlichtweg cleverer als wir. Ich habe in der zweiten Halbzeit etwas umgestellt, und wir haben direkt den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielt. Danach ging ein Ruck durch die Mannschaft und es wurde ein richtig gutes Spiel. Dohna hat versucht zu verteidigen und über Konter gefährlich zu bleiben. Wir haben alles versucht, so schnell wie möglich den Ausgleich zu erzielen, doch wie es dann so ist: Aus einer Kontersituation heraus macht Dohna das 3:1. Wir haben uns aber gesagt, dass es immer weitergeht, und erzielten 15 Minuten vor Schluss noch das 3:2. Danach haben wir noch einmal alles probiert, um den Ausgleich zu erzwingen – das ist uns leider nicht mehr gelungen. Am Ende scheiden wir aus. Glückwunsch an Dohna! Wir wissen nun genau, wo wir stehen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, das war uns aber auch bewusst. Demzufolge blicken wir nach vorne und freuen uns jetzt auf den Start am Sonntag gegen Weixdorf. ---

Im Dresdner Landesklasse-Duell behielt Wacker Leuben vor 350 Zuschauern durch Tore von Luan Müller (32.) und Robin Fluß (63.) die Oberhand. ---

Im Landesklasse-Landesliga-Duell behielt der SSV Markranstädt knapp die Oberhand. Pepe Freigang (22.) und Luca Schleehahn (47.) stellten die Weichen auf Sieg. Der Anschlusstreffer von Milan Havel (77.) kam für Eutritzsch zu spät. Ronny Kujat (Trainer SSV Markranstädt): Ja, es war das erwartet schwere Pokalspiel, ein echter Pokalfight. Obwohl ich sagen muss, dass wir in der ersten Halbzeit gar nichts zugelassen haben. Im Gegenteil: Wir hatten noch die eine oder andere Chance, um sogar höher als 1:0 zu führen. Direkt nach der Halbzeit stellen wir dann auf 2:0 und hätten sogar das 3:0 nachlegen können, köpfen aber am leeren Tor vorbei. Ich denke, dann wäre die Partie gelaufen gewesen. Danach kam die erste Chance von Eutritzsch an den Pfosten – der Ball kann am langen Pfosten natürlich auch reingehen. Ein paar Minuten später folgt ein langer Ball, bei dem unsere Innenverteidiger schlecht stehen. Das war dann ein bisschen zu einfach. So machen sie das 2:1, und wie es im Fußball dann eben so ist: Wenn du deine Chancen nicht nutzt – die wir in der zweiten Halbzeit ja durchaus noch hatten –, wird es hinten raus noch einmal eng. In der letzten Aktion, nach einem Einwurf von außen, wirft sich unser Torhüter noch einmal entscheidend dazwischen. Zum Glück, sonst geht das Spiel vielleicht sogar noch in die Verlängerung. Aber insgesamt war es, denke ich, ein verdienter Sieg – der Auftakt ist somit geglückt. Jetzt können wir frohen Mutes nach Schöneck fahren und schauen, dass wir dort die ersten Punkte der Saison einfahren. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings: Mein Sohn Carlo hat sich in den wenigen Minuten, die er auf dem Platz stand, den Mittelfuß gebrochen. Ansonsten sind wir bis jetzt – toi, toi, toi – verletzungsfrei geblieben. Aber die Saison geht ja erst los. ---