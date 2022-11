SACHSEN VERLIERT DEZIMIERT BEI MILTITZ...

Spielbericht SACHSEN VERLIERT DEZIMIERT BEI MILTITZ... SV GW Miltitz - LFVSL | 3:0 (HZ 3:0) | Zuschauer: 65 | 9.Spieltag An einem goldenen Herbsttag wie heute stand für unseren Verein das im Vorfeld als schwer eingeschätzte Auswärtsspiel bei Miltitz auf dem Plan. Unterstützt von etwas mehr wie 25 Sachsenfans & einer kleinen Choreo zu Beginn in deren Block ging es auf dem Spielfeld auch gut umkämpft los. Erste Angriffe brachten allerdings keine Tore, die Chancen wurden liegengelassen... Der Knackpunkt des Matchs war die 30.Minute als ein Sachsenkicker glatt die rote Karte sah und der Schiri auf den 11m Punkt für Miltitz zeigte. Hier half leider alles lamentieren auf wie neben dem Platz nichts, Miltitz versenkte zum 1:0 (30.Min) & konnte bereits sechs Minuten nach der Führung auf 2:0 erhöhen (36.Min).Völlig neben sich & sichtlich geschockt fing man sich dann auch noch das 3:0 (38.Min).Völlig desolat bis dato und das Spiel schien somit entschieden. Zur Pause lag man also mit 0:3 zurück und hatte einen Kicker weniger im Team. Im zweiten Durchgang fing man sich gleich zu Beginn noch eine gelb -rote Karte (50.Min) sowie nochmals glatt Rot (70.Min). Mit nur acht Sachsenspielern und stark unterstützt von den Sachsenfans am Rande kämpften die Sachsenkicker dennoch mehr als beachtlich und schafften es zumindestens das Ergebnis bis zum Schlusspfiff halten zu können. Gefeiert aus dem Sachsenfanblock aber mit drei Platzverweisen auf dem Konto reiste man also ohne Punkte nach Leutzsch zurück. Eine denkwürdige, wenn auch umkämpfte Pleite heute in Miltitz... Anbei sei bemerkt das die Gemüter während der Partie teilweise sehr erhitzt waren und Emotionen, solange sie im Rahmen bleiben (Spieler wie Fans) zum Sport dazugehören. Der LFVSL bedankt sich dennoch bei dem Team sowie den Fans für die klasse Unterstützung am heutigen Tag. GwG #LFVSL