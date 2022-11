SACHSEN UNTERLIEGT DEM TABELLENFÜHRER

Spielbericht SACHSEN UNTERLIEGT DEM TABELLENFÜHRER LFVSL - TSV Böhl.Ehrenberg | 0:4 (HZ 0:1) | Z: 68 | 10.Spieltag Bei Sonnenschein und fast wolkenlosen Himmel über dem Willi Kühn Sportpark empfing man den bis dato unbesiegten wie noch ohne Punktverlust agierenden Tabellenführer aus Böhlitz-Ehrenberg. Keine leichte Aufgabe, zumal die Sachsenmannschaft neben dem für das Spiel gesperrten M. Kresic noch mit weiteren Sperr-bedingten Akteuren auskommen musste, hier rächten sich die drei Platzverweise in Miltitz dann doch sehr... Unsere Zuschauer, speziell der Fanblock, aber schienen motiviert und so gab es dort zu Beginn den riesigen Schriftzug "SACHSENPOWER" zu bestaunen! Danke an die Fans! Auf dem Spielfeld ging es dann leider nicht ganz so riesig zu, unsere Mannschaft war zwar stets bemüht und suchte die eigene Ordnung um den immer wieder einkehrenden Angriffswellen der Gäste etwas entgegen zu setzen, doch gelang dies nicht immer ganz reibungslos. Nachdem die Sachsen "nur" den Pfosten trafen - machten es die Gästekicker des TSV besser und gingen mit 1:0 (25.Min) in Front. Zur Pause ging man also mit einem Rückstand in die Kabine, war aber bis dahin nicht völlig unterlegen, wie es die Tabelle und die eindrucksvolle Böhlitz Bilanz vllt. vorraussagte. Auch die Fans bis dahin mit einem gutem Support auf den Rängen, was Mut machte. Im zweiten Abschnitt der Begegnung allerdings brach der LFVSL binnen 17 Minuten auseinander und kassierte in dieser Zeit gleich drei Gegentreffer bis zum 0:4 für die Gäste von der Tabellenspitze. Bis zum Abpfiff egalisierten sich dann beide Mannschaften, so dass im Grunde nichts weiter nennenswertes mehr auf dem Feld geschah. Einzig die Tatsache dass das Spiel völlig OHNE eine einzige Karte auskam, grenzt an ein Novum wenn man die Fairplay Bilanz des LFVs betrachtet ,aber immerhin ein Lichtblick am heutigen Spieltag. Wir danken unserem Team für den gezeigten Kampf und natürlich den Sachsenfans für ihren gewohnt belebenden Support...danke! Schon am Mittwoch wartet mit dem Nachholkick (14 Uhr) beim SV Victoria die Chance auf Wiedergutmachung, Infos dazu folgen. GwG #LFVSL