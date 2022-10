SACHSEN SIEGT AUSWÄRTS IM TOPSPIEL!!!

Spielbericht



SACHSEN SIEGT AUSWÄRTS IM TOPSPIEL!!!



LSV SüdWest II - LFVSL | 1:3 (HZ 1:0) | Zuschauer: 44 | 7. Spieltag



Im heutigen mit Spannung erwarteten Auswärtsmatch bei der Reserve des LSV SüdWest Leipzig (Tabellenzweiter) sollte man am Ende nicht als Zuschauer enttäuscht werden. Denn es wurde das im Vorfeld prognostizierte Topspiel beider Mannschaften auf einem recht hohen fußballerischen Niveau, in Anbetracht der Liga.



Von gut 25 Sachsenfans unterstützt lieferten sich die Sachsenkicker eine umkämpfte wie läuferisch intensive Anfangsphase in der Begegnung, wobei beide Teams zu jeder Zeit gute Chancen hatten, das erste Tor zu erzielen!



Nach einem ihrer schnell geführten Angriffe gingen die Hausherren dann auch mit 1:0 in Führung (27.Minute), die Leutzscher samt Anhang nun darum bemüht nicht nachzugeben. Die folgende Einwechslung des LFV Knipsers M. Kresic (32. Min) wurde frenetisch bejubelt und sollte sich später noch mehr als bezahlt machen. Doch bis zur Halbzeit war es das zähe Spiel beider Teams was alle Fans

auf beiden Seiten in Hochspannung versetzte, Angriffe auf beiden Seiten, meist erst kurz vor dem Torerfolg vereitelt oder vertendelt... So blieb es beim Pausenpfiff beim 1:0 für den LSV.



Im zweiten Durchgang drückten die Sachsenkicker nun deutlich mehr, spielten ihre Pässe noch cleverer durch die Abwehrreihen der Gastgeber und hatten ehrlich gesagt Glück, als der heutige Schiedsrichter nach Foulspiel an einem Leutzscher auf Gelb-Rot für SüdWest und anschließenden Strafstoß für den LFVSL entschied. M. Kresic schnappt sich den Ball, lief an und knallte den Ball in die Maschen - das umjubelte 1:1 (60. min) sollte der Knackpunkt im Spiel der Gastgeber sein und für die Sachsen der Wendepunkt. Die Partie kippte nun etwas zu Gunsten der Grün-Weißen und die Gastgeber verlegten ihre Mühen eher auf Konter. Noch bevor man jedoch realisierte das man im Topspiel das 1:1 erzielte, knipste M. Kreisc erneut und schoss das 2:1 für die Leutzscher Jungs (63. Min) ein perfekter Doppelschlag wie zu früheren Breitkopf-Zeiten verzauberte den Sachsenanhang der den Jubel förmlich rausschrie.



Das Spiel nun gedreht, die Gastgeber bedient und mit Wut im Bauch. Nun hieß es wieder auf Sachsenseite aufzupassen, noch waren knapp 30 Spielminuten auf der Uhr des Schiedsrichters. Die in blau kickenden Hausherren drückten jetzt ihrerseits und wollten mit aller Macht den Treffer zum Ausgleich... Pfostentreffer, Rettungstaten auf der Linie und Sachsenkeeper Hoßbach wussten dies allerdings zum Glück zu verhindern. Der Ausgleich wäre an dieser Stelle aber auch verdient gewesen für SüdWest. Als in einem der letzten LSV-Angriffe der eigene Keeper mit vorn im Leutzscher Strafraum war, nutzten diese dies zum eiskalt ausgespielten Konter und konnten per straffen Schuss ins leere Tor zum gefeierten 3:1 (90.Min + 2 durch M. Mohamad) einschieben!



Dann kam der Abpfiff und die Gewissheit hier und heute im Topspiel eine großartige Leistung abgeliefert und die ersten Saison-Auswärtspunkte eingesackt zu haben! Starke Vorstellung heute! Wir danken unser Mannschaft für dieses kraftintensive und am Ende positiv gestaltete Spiel sowie unseren Fans für die klasse Unterstützung am heutigen Tage! Ein Spiel für die Erinnerung war das!



GwG



#LFVSL #SachsenLeipzig #LeutzscherJungs