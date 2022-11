SACHSEN SENDET STARKES LEBENSZEICHEN!

Spielbericht SACHSEN SENDET STARKES LEBENSZEICHEN! LFVSL - Eintr. Wiederitzsch | 3:1 (HZ 0:1) | Zuschauer: 51 | 12. Spieltag

Im heutigen letzten Heimspiel des Jahres 2022 wollte man gegen den starken Tabellenzweiten aus Wiederitzsch wieder in die Spur zurückkehren, nachdem man vier Spiele in Folge verloren hatte! Doch zuvor gab es ein Problem zu lösen, denn der ursprünglich angesetzte Schiri erschien nicht zum Spiel! Also verständigte man sich mit Wiederitzsch darauf eine Lösung zu finden, kontaktierte den Fußballverband & ließ am Ende von Jemanden pfeifen, dazu gesellten sich extra zwei neutrale Linienrichter und es konnte losgehen. Auch im Fanblock lief alles gut, so zeigten unsere Fans eine beeindruckende Choreo mit Ehrenkranz, einen römischen Legionär, einer Säule mit Leutzsch Schriftzug und dem Spruch darunter: Mit Mut & Kampf empor! Ja, das war auch das erklärte Ziel der Leutzscher Jungs heute! So spielten beide Teams mit verspäteten Anpfiff um 14.30 Uhr (statt 14 Uhr) eine gute Partie und kamen auch fix zu Torchancen. Wobei der LFV gar einen 11m verschoss. Leider gingen die Gäste durch einen gut ausgespielten Konter kurz vor der Pause (44.Min) mit 1:0 in Führung, Bitter, waren doch die Sachsenkicker mindestens ebenbürtig auf dem Spielfeld. Im zweiten Spielabschnitt aber die Leutzscher wieder vermehrt mit Zug zum Tor und mit den besseren Chancen! Schließlich gelang es M. Kresic durch einen verwandelten 11m (65.Min) unter Jubel der Fans auszugleichen - das 1:1 !!! Im weiteren Verlauf schenkten und lieferten sich eine richtig packende Begegnung im Willi Kühn Sportpark! Erneut durch einen Elfmeter war es wieder M.Kresic der zur 2:1 Führung (83.Min) einnetzen konnte. Die Gäste hingegen vergaben einen 11m kurz danach, da Sachsenkeeper den 11m abwehren und gar den Nachschuss noch sehenswert abblocken konnte! Den Schlusspunkt unter die durchaus turbulente Partie setzte dann Sachsenkicker M.Demir welcher nach Konter in der 90.+2 Spielminute zum 3:1 Endstand für die bejubelte Sachsenelf einnetzen konnte! Der LFVSL schlägt somit den starken Tabellenzweiten aus Wiederitzsch und sendet ein kräftiges Lebenszeichen in die Liga! Danke für das klasse & umkämpfte Spiel an unser Team und an die Fans für den Support! GwG #LFVSL