Sachsen-Anhalt-Duell im Harz, harte Brocken für den VfL und Germania

Es ist ein immens wichtiges Aufeinandertreffen im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Süd. Der FC Einheit Wernigerode - aktuell Tabellenzwölfter - hat den sechs Punkte und zwei Plätze schlechter positionierten 1. FC Lok Stendal zu Gast.

Zu diesem Duell hätte es im Stadion am Mannsberg eigentlich schon im November kommen sollen. Die Stendaler waren schon angereist, doch nach der Platzbegehung des Schiedsrichtergespanns wurde damals entschieden, die Partie nicht anzupfeiffen. Unverrichteter Dinge mussten die Altmärker die Heimreise antreten.

Am Mittwoch geht es wieder in die Harz. Bereits zur Mittagszeit ist der 1. FC Lok losgefahren, damit die Partie um 17:45 Uhr starten kann. Dann stehen immens wichtige Zähler auf dem Spiel. Kann der FC Einheit seinen Puffer nach unten vergrößern oder ziehen die Stendaler die Hasseröder voll mit rein in den Abstiegskampf?