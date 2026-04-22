Sachsen-Anhalt-Duell im Harz, harte Brocken für den VfL und Germania

Vier Oberligisten aus Sachsen-Anhalt sind am Mittwochabend in Punktspielen gefordert. Während der FC Einheit Wernigerode den 1. FC Lok Stendal zum wichtigen Landes-Duell mit Blick auf den Abstiegskampf empfängt, haben der VfL Halle 96 und der VfB Germania Halberstadt harte Brocken vor der Brust.
Es ist ein immens wichtiges Aufeinandertreffen im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Süd. Der FC Einheit Wernigerode - aktuell Tabellenzwölfter - hat den sechs Punkte und zwei Plätze schlechter positionierten 1. FC Lok Stendal zu Gast.
Zu diesem Duell hätte es im Stadion am Mannsberg eigentlich schon im November kommen sollen. Die Stendaler waren schon angereist, doch nach der Platzbegehung des Schiedsrichtergespanns wurde damals entschieden, die Partie nicht anzupfeiffen. Unverrichteter Dinge mussten die Altmärker die Heimreise antreten.
Am Mittwoch geht es wieder in die Harz. Bereits zur Mittagszeit ist der 1. FC Lok losgefahren, damit die Partie um 17:45 Uhr starten kann. Dann stehen immens wichtige Zähler auf dem Spiel. Kann der FC Einheit seinen Puffer nach unten vergrößern oder ziehen die Stendaler die Hasseröder voll mit rein in den Abstiegskampf?
Zum Duell der Tabellennachbarn empfängt der VfL Halle 96 am Mittwochabend den VfB Auerbach im Stadion am Zoo. Die Gäste, bei denen der ehemalige HFC-Coach Sven Köhler auf Abschiedstour ist, kommen als aktuell formstärkstes Team nach Halle. Nur Tabellenführer RSV Eintracht (25 Punkte) holte in der Rückrunde mehr Zähler als die Auerbacher (20). Diese dürften auch noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen haben: Am ersten Spieltag fertigte der VfL Halle 96 den VfB mit 5:0 ab.
Die aktuell wohl größte Herausforderung in der Oberliga Süd hat der VfB Germania Halberstadt am Mittwochabend vor sich. Mit dem RSV Eintracht kommt das beste Rückrundenteam und der heißeste Regionalliga-Anwärter ins Friedensstadion. Die Gäste aus Stahnsdorf sind mit herausragenden Einzelspielern wie Till Plumpe, Matthias Steinborn oder dem ehemaligen Zweitliga-Profi Louis Samson bestückt und werden die Halberstädter gewiss vor einige Herausforderungen stellen. Immerhin: Das bisher einzige Aufeinandertreffen in Halberstadt konnten die Germanen im März vergangenen Jahres mit 3:2 gewinnen, in der Hinrunde trennten sich beide mit einem 1:1-Remis.