Sachsen-Anhalt, deine Meister: Die Titelträger in der großen Übersicht

Der SC Seeland feierte am Wochenende den Titel in der Salzlandliga. – Foto: Verein

Die Saison 2025/26 ist auf den letzten Metern. Die meisten Entscheidungen um die Titel sind bereits gefallen. Wir wollen euch auch in diesem Jahr wieder in einer praktischen Übersicht alle schon feststehenden Meister und Staffelsieger präsentieren.

In eurer Liga ist der Tabellenführer nicht mehr von der Spitze zu verdrängen, doch er fehlt in dieser Auflistung noch? Sendet uns gerne einen Hinweis an k.gehring@fupa.net!