 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Sachsen-Anhalt, deine Meister: Die Titelträger in der großen Übersicht

Update vom 8. Juni: Die Auflistung aller feststehenden Meister und Staffelsieger in Sachsen-Anhalt der Spielzeit 2025/26

von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der SC Seeland feierte am Wochenende den Titel in der Salzlandliga.
Der SC Seeland feierte am Wochenende den Titel in der Salzlandliga. – Foto: Verein

Die Saison 2025/26 ist auf den letzten Metern. Die meisten Entscheidungen um die Titel sind bereits gefallen. Wir wollen euch auch in diesem Jahr wieder in einer praktischen Übersicht alle schon feststehenden Meister und Staffelsieger präsentieren.

In eurer Liga ist der Tabellenführer nicht mehr von der Spitze zu verdrängen, doch er fehlt in dieser Auflistung noch? Sendet uns gerne einen Hinweis an k.gehring@fupa.net!

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Herren-Landesebene

Verbandsliga: SSC Weißenfels

Landesliga Nord: VfB Ottersleben

Landesliga Süd: SG Reppichau

Landesklasse 1: Burger BC

Landesklasse 2:

Landesklasse 3: SV Eintracht Osterwieck

Landesklasse 4: SV Eintracht Elster

Landesklasse 5: MSV Eisleben

Landesklasse 6: SSC Weißenfels II

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Halle

Stadtoberliga:

Stadtliga: SV Dautzsch

1. Stadtklasse: SV Dautzsch II

2. Stadtklasse: Turbine Halle IV

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Saalekreis

Kreisoberliga: FSV Bennstedt II

Kreisliga:

1. Kreisklasse 1: Wettiner SV

2. Kreisklasse 1: SG Reußen II

2. Kreisklasse 2: ESV Merseburg

2. Kreisklasse 3: LSG Lieskau III

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Anhalt-Bitterfeld

Kreisoberliga: HSV Gröbern

Kreisliga Nord: SV Mildensee

Kreisliga Süd: SG Rot-Weiß Thalheim II

1. Kreisklasse Ost: SG Krina/Pouch-Rösa II

1. Kreisklasse West:

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Magdeburg

Stadtoberliga Meisterrunde:

Stadtliga Freizeit-Herren: VfB Ottersleben

Stadtklasse Freizeit-Herren: MSV 90 Preussen

Stadtliga Ü35: MSV Börde

Stadtklasse Ü35:

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Burgenland

Kreisoberliga: 1. FC Zeitz II

Kreisliga 1: SV Mertendorf

Kreisliga 2: Droyßiger SG

Kreisklasse 1:

Kreisklasse 2: SV Hohenmölsen

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Wittenberg

Kreisoberliga:

Kreisliga:

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Mansfeld-Südharz

Kreisoberliga: SV Eintracht Kreisfeld

Kreisliga: MSV Eisleben II

1. Kreisklasse 1: 1. FC Romonta Amsdorf

1. Kreisklasse 2:

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Salzlandkreis

Salzlandliga: SC Seeland

Kreisliga: SG Plötzkau II/Ilberstedt

1. Kreisklasse: ESV Lokomotive Güsten

2. Kreisklasse: SC Seeland II

Kreisklasse Kleinfeld Meisterrunde: 1. FSV Nienburg III

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Harz

Harzoberliga: SV Germania Gernrode

Harzliga 1:

Harzliga 2:

Harzklasse Meisterrunde:

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Altmark Ost

Kreisoberliga:

Kreisliga: ASV Weiß-Blau Stendal

1. Kreisklasse: SG Wust/Schönhausen II

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Altmark West

1. Altmark-West-Liga: FSV Eiche Mieste

2. Altmark-West-Liga: VfL Kalbe

Kreisliga Ü32: SG Jävenitz/Letzlingen/Lindstedt

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Börde

Bördeoberliga:

Bördeliga: SV Irxleben II

1. Bördekreisklasse 1: FSV Barleben II

1. Bördekreisklasse 2: VfB Blau-Weiß Erxleben

1. Bördekreisklasse 3: SG Siegersleben/Eilsleben III

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Jerichower Land

Kreisoberliga:

Kreisliga: Burger BC II

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Frauen-Spielklassen

Verbandsliga: 1. FC Magdeburg U23

Frauen-Landesliga Nord: SV Eintracht Walsleben

Frauen-Landesliga Süd: Hallescher FC II

Kleinfeld-Landesmeisterschaft: FC RSK Freyburg

Regionalklasse 1: SSV 80 Gardelegen

Regionalklasse 2: SV Rot-Schwarz Edlau

Regionalklasse 3: ESV Merseburg

Regionalklasse 4: FC RSK Freyburg

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A-Junioren-Spielklassen

Verbandsliga: VfB Germania Halberstadt

Landesliga 1: SSV 80 Gardelegen

Landesliga 2: NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

Landesliga 3: NFC Landsberg

Landesliga 4: 1. FC Zeitz

Landesliga 5: MTV Welsleben

Landesliga 6: MSV Eisleben

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