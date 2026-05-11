Sachsen-Anhalt, deine Meister: Die Titelträger in der großen Übersicht

Die Saison 2025/26 ist auf die Zielgerade eingebogen. Die ersten Entscheidungen um den Titel sind bereits gefallen. Wir wollen euch auch in diesem Jahr wieder in einer praktischen Übersicht alle schon feststehenden Meister und Staffelsieger präsentieren.
In eurer Liga ist der Tabellenführer nicht mehr von der Spitze zu verdrängen, doch er fehlt in dieser Auflistung noch? Sendet uns gerne einen Hinweis an k.gehring@fupa.net!
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