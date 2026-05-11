Sachsen-Anhalt, deine Meister: Die Titelträger in der großen Übersicht

Magdeburg

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Burgenland

Kreisliga 1: SV Mertendorf

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Wittenberg

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Mansfeld-Südharz

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Salzlandkreis

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Harz

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Altmark Ost

Kreisliga: ASV Weiß-Blau Stendal

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Altmark West

Kreisliga Ü32: SG Jävenitz/Letzlingen/Lindstedt

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Börde

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Jerichower Land

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Frauen-Spielklassen

Verbandsliga: 1. FC Magdeburg U23

Frauen-Landesliga Nord: SV Eintracht Walsleben

Frauen-Landesliga Süd: Hallescher FC II

Regionalklasse 2: SV Rot-Schwarz Edlau

Regionalklasse 4: FC RSK Freyburg

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A-Junioren-Spielklassen

Verbandsliga: VfB Germania Halberstadt

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