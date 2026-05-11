 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Sachsen-Anhalt, deine Meister: Die Titelträger in der großen Übersicht

Update vom 11. Mai: Die Auflistung aller feststehenden Meister und Staffelsieger in Sachsen-Anhalt der Spielzeit 2025/26

von Kevin Gehring · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Die Fußballerinnen des SV Rot-Schwarz Edlau haben den Staffelsieg in der Regionalklasse 2 seit dem Wochenende sicher.
Die Fußballerinnen des SV Rot-Schwarz Edlau haben den Staffelsieg in der Regionalklasse 2 seit dem Wochenende sicher. – Foto: Verein

Die Saison 2025/26 ist auf die Zielgerade eingebogen. Die ersten Entscheidungen um den Titel sind bereits gefallen. Wir wollen euch auch in diesem Jahr wieder in einer praktischen Übersicht alle schon feststehenden Meister und Staffelsieger präsentieren.

In eurer Liga ist der Tabellenführer nicht mehr von der Spitze zu verdrängen, doch er fehlt in dieser Auflistung noch? Sendet uns gerne einen Hinweis an k.gehring@fupa.net!

  • Mit "Klick" auf die Spielklasse kommt ihr zur Startseite der jeweiligen Liga

Herren-Landesebene

Verbandsliga:

Landesliga Nord:

Landesliga Süd:

Landesklasse 1: Burger BC

Landesklasse 2:

Landesklasse 3:

Landesklasse 4:

Landesklasse 5:

Landesklasse 6:

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Halle

Stadtoberliga:

Stadtliga:

1. Stadtklasse:

2. Stadtklasse:

_________________________________________________

Saalekreis

Kreisoberliga:

Kreisliga:

1. Kreisklasse 1:

2. Kreisklasse 1: SG Reußen II

2. Kreisklasse 2:

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Anhalt-Bitterfeld

Kreisoberliga:

Kreisliga Nord:

Kreisliga Süd:

1. Kreisklasse Ost:

1. Kreisklasse West:

_________________________________________________

Magdeburg

Stadtoberliga Meisterrunde:

Stadtliga Freizeit-Herren:

Stadtklasse Freizeit-Herren:

Stadtliga Ü35:

Stadtklasse Ü35:

_________________________________________________

Burgenland

Kreisoberliga:

Kreisliga 1: SV Mertendorf

Kreisliga 2:

Kreisklasse 1:

Kreisklasse 2:

_________________________________________________

Wittenberg

Kreisoberliga:

Kreisliga:

_________________________________________________

Mansfeld-Südharz

Kreisoberliga:

Kreisliga:

1. Kreisklasse 1:

1. Kreisklasse 2:

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Salzlandkreis

Salzlandliga:

Kreisliga:

1. Kreisklasse:

2. Kreisklasse:

Kreisklasse Kleinfeld Meisterrunde:

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Harz

Harzoberliga:

Harzliga 1:

Harzliga 2:

Harzklasse Meisterrunde:

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Altmark Ost

Kreisoberliga:

Kreisliga: ASV Weiß-Blau Stendal

1. Kreisklasse:

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Altmark West

1. Altmark-West-Liga:

2. Altmark-West-Liga:

Kreisliga Ü32: SG Jävenitz/Letzlingen/Lindstedt

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Börde

Bördeoberliga:

Bördeliga:

1. Bördekreisklasse 1:

1. Bördekreisklasse 2:

1. Bördekreisklasse 3:

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Jerichower Land

Kreisoberliga:

Kreisliga:

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Frauen-Spielklassen

Verbandsliga: 1. FC Magdeburg U23

Frauen-Landesliga Nord: SV Eintracht Walsleben

Frauen-Landesliga Süd: Hallescher FC II

Kleinfeld-Landesmeisterschaft:

Regionalklasse 1:

Regionalklasse 2: SV Rot-Schwarz Edlau

Regionalklasse 3:

Regionalklasse 4: FC RSK Freyburg

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A-Junioren-Spielklassen

Verbandsliga: VfB Germania Halberstadt

Landesliga 1:

Landesliga 2: NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

Landesliga 3:

Landesliga 4:

Landesliga 5:

Landesliga 6:

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