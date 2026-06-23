Sachsen-Anhalt, deine Meister: Alle Titelträger der Saison 2025/26

Magdeburg

Stadtoberliga Meisterrunde: Germania Olvenstedt

Stadtliga Freizeit-Herren: VfB Ottersleben

Stadtklasse Freizeit-Herren: MSV 90 Preussen

Stadtliga Ü35: MSV Börde

Stadtklasse Ü35: SG Handwerk

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Burgenland

Kreisoberliga: 1. FC Zeitz II

Kreisliga 1: SV Mertendorf

Kreisliga 2: Droyßiger SG

Kreisklasse 1: SV Kaiserpfalz

Kreisklasse 2: SV Hohenmölsen

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Wittenberg

Kreisoberliga: SV Graf Zeppelin Abtsdorf

Kreisliga: TSV Blau-Weiß Prettin

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Mansfeld-Südharz

Kreisoberliga: SV Eintracht Kreisfeld

Kreisliga: MSV Eisleben II

1. Kreisklasse 1: 1. FC Romonta Amsdorf

1. Kreisklasse 2: VfB Oberröblingen II

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Salzlandkreis

Salzlandliga: SC Seeland

Kreisliga: SG Plötzkau II/Ilberstedt

1. Kreisklasse: ESV Lokomotive Güsten

2. Kreisklasse: SC Seeland II

Kreisklasse Kleinfeld Meisterrunde: 1. FSV Nienburg III

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Harz

Harzoberliga: SV Germania Gernrode

Harzliga 1: SV Grün-Gelb Ströbeck

Harzliga 2: SG Timmenrode/VfB Blankenburg

Harzklasse Meisterrunde: SG Germania Rohrsheim

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Altmark Ost

Kreisoberliga: SV Eintracht Lüderitz

Kreisliga: ASV Weiß-Blau Stendal

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Altmark West

1. Altmark-West-Liga: FSV Eiche Mieste

Kreisliga Ü32: SG Jävenitz/Letzlingen/Lindstedt

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Börde

Bördeliga: SV Irxleben II

1. Bördekreisklasse 1: FSV Barleben II

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Jerichower Land

Kreisoberliga: SG Blau-Weiß Niegripp

Kreisliga: Burger BC II

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Frauen-Spielklassen

Verbandsliga: 1. FC Magdeburg U23

Frauen-Landesliga Nord: SV Eintracht Walsleben

Frauen-Landesliga Süd: Hallescher FC II

Kleinfeld-Landesmeisterschaft: FC RSK Freyburg

Regionalklasse 1: SSV 80 Gardelegen

Regionalklasse 2: SV Rot-Schwarz Edlau

Regionalklasse 3: ESV Merseburg

Regionalklasse 4: FC RSK Freyburg

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A-Junioren-Spielklassen

Verbandsliga: VfB Germania Halberstadt

Landesliga 1: SSV 80 Gardelegen

Landesliga 3: NFC Landsberg

Landesliga 4: 1. FC Zeitz

Landesliga 5: MTV Welsleben

Landesliga 6: MSV Eisleben

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