 2026-06-22T14:49:50.746Z

Allgemeines

Sachsen-Anhalt, deine Meister: Alle Titelträger 2025/26 stehen fest!

Update vom 23. Juni: Die Auflistung aller Meister und Staffelsieger in Sachsen-Anhalt der Spielzeit 2025/26

von Kevin Gehring · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Lonkowski

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Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5

Die Saison 2025/26 ist so gut wie vorüber. Seit Sonntag-Nachmittag stehen alle Meister und Staffelsieger in den Herren-, Frauen- und A-Junioren-Spielklassen in Sachsen-Anhalt fest. Wir zeigen euch alle Titelträger in der großen Übersicht.

  • Mit "Klick" auf die Spielklasse kommt ihr zur Startseite der jeweiligen Liga

Herren-Landesebene

Verbandsliga: SSC Weißenfels

Landesliga Nord: VfB Ottersleben

Landesliga Süd: SG Reppichau

Landesklasse 1: Burger BC

Landesklasse 2: TSG Grün-Weiß Möser

Landesklasse 3: SV Eintracht Osterwieck

Landesklasse 4: SV Eintracht Elster

Landesklasse 5: MSV Eisleben

Landesklasse 6: SSC Weißenfels II

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Halle

Stadtoberliga: SG Einheit Halle

Stadtliga: SV Dautzsch

1. Stadtklasse: SV Dautzsch II

2. Stadtklasse: Turbine Halle IV

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Saalekreis

Kreisoberliga: FSV Bennstedt II

Kreisliga: SV Germania Kötzschau

1. Kreisklasse 1: Wettiner SV

2. Kreisklasse 1: SG Reußen II

2. Kreisklasse 2: ESV Merseburg

2. Kreisklasse 3: LSG Lieskau III

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Anhalt-Bitterfeld

Kreisoberliga: HSV Gröbern

Kreisliga Nord: SV Mildensee

Kreisliga Süd: SG Rot-Weiß Thalheim II

1. Kreisklasse Ost: SG Krina/Pouch-Rösa II

1. Kreisklasse West: SV Edderitz

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Magdeburg

Stadtoberliga Meisterrunde: Germania Olvenstedt

Stadtliga Freizeit-Herren: VfB Ottersleben

Stadtklasse Freizeit-Herren: MSV 90 Preussen

Stadtliga Ü35: MSV Börde

Stadtklasse Ü35: SG Handwerk

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Burgenland

Kreisoberliga: 1. FC Zeitz II

Kreisliga 1: SV Mertendorf

Kreisliga 2: Droyßiger SG

Kreisklasse 1: SV Kaiserpfalz

Kreisklasse 2: SV Hohenmölsen

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Wittenberg

Kreisoberliga: SV Graf Zeppelin Abtsdorf

Kreisliga: TSV Blau-Weiß Prettin

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Mansfeld-Südharz

Kreisoberliga: SV Eintracht Kreisfeld

Kreisliga: MSV Eisleben II

1. Kreisklasse 1: 1. FC Romonta Amsdorf

1. Kreisklasse 2: VfB Oberröblingen II

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Salzlandkreis

Salzlandliga: SC Seeland

Kreisliga: SG Plötzkau II/Ilberstedt

1. Kreisklasse: ESV Lokomotive Güsten

2. Kreisklasse: SC Seeland II

Kreisklasse Kleinfeld Meisterrunde: 1. FSV Nienburg III

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Harz

Harzoberliga: SV Germania Gernrode

Harzliga 1: SV Grün-Gelb Ströbeck

Harzliga 2: SG Timmenrode/VfB Blankenburg

Harzklasse Meisterrunde: SG Germania Rohrsheim

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Altmark Ost

Kreisoberliga: SV Eintracht Lüderitz

Kreisliga: ASV Weiß-Blau Stendal

1. Kreisklasse: SG Wust/Schönhausen II

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Altmark West

1. Altmark-West-Liga: FSV Eiche Mieste

2. Altmark-West-Liga: VfL Kalbe

Kreisliga Ü32: SG Jävenitz/Letzlingen/Lindstedt

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Börde

Bördeoberliga: Blau-Weiß Neuenhofe

Bördeliga: SV Irxleben II

1. Bördekreisklasse 1: FSV Barleben II

1. Bördekreisklasse 2: VfB Blau-Weiß Erxleben

1. Bördekreisklasse 3: SG Siegersleben/Eilsleben III

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Jerichower Land

Kreisoberliga: SG Blau-Weiß Niegripp

Kreisliga: Burger BC II

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Frauen-Spielklassen

Verbandsliga: 1. FC Magdeburg U23

Frauen-Landesliga Nord: SV Eintracht Walsleben

Frauen-Landesliga Süd: Hallescher FC II

Kleinfeld-Landesmeisterschaft: FC RSK Freyburg

Regionalklasse 1: SSV 80 Gardelegen

Regionalklasse 2: SV Rot-Schwarz Edlau

Regionalklasse 3: ESV Merseburg

Regionalklasse 4: FC RSK Freyburg

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A-Junioren-Spielklassen

Verbandsliga: VfB Germania Halberstadt

Landesliga 1: SSV 80 Gardelegen

Landesliga 2: NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

Landesliga 3: NFC Landsberg

Landesliga 4: 1. FC Zeitz

Landesliga 5: MTV Welsleben

Landesliga 6: MSV Eisleben

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