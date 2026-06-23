Sachsen-Anhalt, deine Meister: Alle Titelträger 2025/26 stehen fest!

Die Saison 2025/26 ist so gut wie vorüber. Seit Sonntag-Nachmittag stehen alle Meister und Staffelsieger in den Herren-, Frauen- und A-Junioren-Spielklassen in Sachsen-Anhalt fest. Wir zeigen euch alle Titelträger in der großen Übersicht.
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