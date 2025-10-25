Sacconi entscheidet Spitzenspiel - Urdorf mit wichtigem Dreier

Befreiungsschlag für Heimteam

Das Schlusslicht FC Urdorf empfing den Tabellen-Vierten FC Wiedikon. Die Stadtzürcher Gäste verloren am Donnerstag dramatisch im Cup gegen Adliswil mit 8:9 nach Elfmeterschiessen. Es stellte sich die Frage ob man diese Niederlage bereits verdaut hatte. Urdorf seinerseits war bereits Mitte September aus dem Cup ausgeschieden - ebenfalls nach Penaltys gegen Adliswil.



Die Partie endete mit einem 3:2-Heimsieg für Urdorf. Nach der Cup-Pleite muss Wiedikon nun also in der Meisterschaft eine Niederlage einstecken. Damit wird der FCW tabellarisch erstmal wieder ein wenig zurückgebunden, bleibt auf dem vierten Zwischenrang, hat aber bereits sieben Zähler Rückstand auf die Spitze.



Urdorf gelingt der Befreiungsschlag und Saisonsieg Nummer Zwei. Mit dem Erfolg verlassen die Urdorfer vorübergehend den letzten Rang und treten die rote Laterne über Nacht an Unterstrass ab.



Toptorjäger sorgt für Unterschied

Das Topspiel der Runde wurde auf dem Sportplatz Beichlen ausgetragen. Der Tabellenführer FC Wädenswil traf auf den Co-Leader FC Regensdorf. Beide Teams stehen nach neun Spieltagen mit 20 Punkten auf den Spitzenplätzen. Die Bilanz vor der Partie sprach sich für die Gäste aus, welche aus den letzten neun Spielen sechs Siege einfahren konnten. Letzte Saison gingen beide Begegnungen mit 4:2 und 2:5 an die Furttaler.



Eines kann vorweg genommen werden, die Entscheidung in dieser Partie fiel bereits in der ersten Hälfte. Das Heimteam konnte sich dabei auf seinen besten Torschützen verlassen. Siro Sacconi buchte in der 35. Minute das 1:0. In der 42. Minute doppelte der 20jährige Stürmer nach und stellte auf 2:0. Damit steht Sacconi bereits bei sieben Saisontreffern. Weitere Tore fielen keine mehr und das Heimteam gewinnt den Spitzenkampf.



Wädenswil übernimmt mit dem Sieg die alleinige Tabellenführung und führt Regensdorf die zweite Saisonniederlage zu. Die Gäste waren zuletzt acht Partien in Folge ungeschlagen.



