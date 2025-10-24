Sabrina Wittmann und der FC Ingolstadt setzen sich neue Benchmark

Auf den FC Ingolstadt wartet am Wochenende ein schwieriges Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Die Gäste kämpfen seit Jahren oben mit um den Aufstieg.

Ingolstadt - Am Wochenende darf der FC Ingolstadt endlich wieder Zuhause antreten. Nach drei Auswärtsspielen in Folge empfängt die Elf von Trainerin Sabrina Wittmann am Samstag (14:00, hier im Liveticker) den 1. FC Saarbrücken im Audi Sportpark.

Für den FC Ingolstadt lief es im Oktober bislang blendend, woran Wittmann anknüpfen möchte. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zeigte sie sich deshalb optimistisch: "Wir wollen nicht nur punktetechnisch, sondern auch in der Entwicklung nicht aufhören. Dafür setzen wir uns die Benchmark Woche für Woche höher."

Wittmann betont aber auch, dass es sich dabei um einen Prozess handelt. Ein Ziel dabei: "Es geht darum, in unserem Spiel wieder mehr Fuß zu fassen". Ein Manko war in der Vergangenheit zudem die Chancenverwertung, so von Top-Spieler Marcel Costly, der gegen Aachen mehrere Chancen liegen gelassen hatte. Diese wollte die 34-Jährige aber nicht überbewerten.

Positiv sieht Wittmann die Tatsache, dass es beim FCI nicht den einen Torschützen gibt, sondern sich die Tore auf viele verschiedene Spieler aufteilen. Für 20 geschossene Tore waren insgesamt zehn verschiedene Spieler zuständig. Torschütze Kaygin aus dem Aachen-Spiel könnte diesmal von Anfang an starten.

Gegen den 1. FC Saarbrücken, der auf dem 3. Tabellenplatz steht, erwartet Wittmann ein enges Spiel. "Wir werden auf jeden Fall extrem gefordert sein, wissen aber um unsere Stärken", so die Trainerin. Personell fehlen weiter Mattis Hoppe und Markus Ponath.