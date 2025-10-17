Sabrina Wittmann mit neuem Co-Trainer: "Hat mich positiv genervt"

Mit Schönfeld hat sie jedoch einen würdigen Nachfolger gefunden. „Wenn wir Ilia gehen lassen, dann, nur wenn wir dieses Profil wiederfinden. Patrick ist ein extrem emphatischer Mensch, der mich in seiner Position als U21-Trainer immer positiv genervt hat, indem er die Jungs zu der ersten Mannschaft ‚hochschubsen‘ wollte“, erklärt Wittmann mit schelmischem Blick die Entscheidung. Der neue Co-Trainer bringe trotz seines jüngeren Alters die nötige Erfahrung mit: „Auch wenn Patrick jünger ist, war er selbst Profi, kennt die Liga und weiß, wie es in einem Spieler vorgeht.“