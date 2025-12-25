Sabrina Pfeiffer kehrt zu Rot-Weiß Göttingen zurück

Rot-Weiß Göttingen kann wieder auf Sabrina Pfeiffer bauen. Die Torhüterin ist nach einer rund sechsmonatigen Pause zum Verein zurückgekehrt und steht erneut zwischen den Pfosten. Der Klub bestätigte die Rückkehr über seine sozialen Kanäle.

Pfeiffer hatte über mehrere Jahre das Tor der Oberliga-Mannschaft gehütet und prägte diese Zeit maßgeblich mit. Zu den sportlichen Erfolgen zählt unter anderem der Gewinn des NFV-Pokals, den sie gemeinsam mit dem Team feiern konnte. Der Verein ordnet ihre Rückkehr entsprechend als sportlich wie auch historisch bedeutsam ein.

Mit der erneuten Einbindung von Pfeiffer erhält der Kader zusätzliche Erfahrung auf der Torhüterposition. Für Rot-Weiß Göttingen bedeutet das ein Wiedersehen mit einer Spielerin, die über Jahre hinweg das Gesicht der Mannschaft mitgeprägt hat.