„Sabrina hat mich ermutigt, im Herrenbereich zu coachen“ ‒ Romert will mit dem SVH oben angreifen

In der abgelaufenen Saison hat sich deine Heimstettener Mannschaft öfter für das torreiche Ergebnis entschieden, sorgte in beinahe jedem Spiel für Spektakel. Dürfen sich die Fans in der kommenden Saison wieder auf Action freuen?

Es soll Spaß machen, uns zuzuschauen, aber es ist uns ganz wichtig, dieses Jahr eine gefestigte Defensive zu haben. Die wilden Ergebnisse aus der Vorsaison wollen wir in Zukunft eher vermeiden.

Was ist euer sportliches Ziel für die Spielzeit 25/26?

Wir wollen definitiv nicht nur um den Klassenerhalt spielen. Das Ziel ist, durch attraktiven Fußball mit gestärkter Defensive in der Bayernliga eine gute Rolle spielen.

Der SV Heimstetten geht diesen Sommer durch einen Umbruch, verlor mehrere Spieler und holte bisher neun Neuzugänge. Gibt es noch Baustellen im Kader?

Ich sehe in unserem Kader keine akuten Baustelle. Wir haben es geschafft, die durch Abgänge entstandenen Lücken adäquat mit Qualität ‒ sowohl menschlich als auch sportlich ‒ und Quantität zu füllen. Wir sind außerdem dabei, das Team mit weiteren Neuzugängen in der Offensive zu ergänzen.

Wie sieht denn das „neue“ Heimstetten aus?

Wir haben neben den Neuzugängen noch 14 Jungs, die schon länger im Verein sind und sich voll mit Heimstetten identifizieren. Diese 14 bilden den Kern der Mannschaft, der jetzt noch mit Spielern ergänzt wurde, die menschlich super dazu passen. Wir haben eine sehr familiäre Stimmung im Verein.

Mit Rene Rüther kommt ein gestandener Regionalligakicker aus Zwickau, Fabian Scherger gehörte zum Profikader der SpVgg Unterhaching, sind das Schlüsselspieler für die bevorstehende Saison?

Ich möchte niemanden besonders hervorheben. Rene Rüther hat schon Regionalliga-Erfahrungen gesammelt und wir hoffen, dass er schnell Verantwortung übernehmen kann. Mit Fabi wollen wir einen Konkurrenzkampf im Tor schaffen. Wir sind total überzeugt von der Qualität aller Neuzugänge.