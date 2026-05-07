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Sabahudin Ismaili vom SV Weil weiterer Neuzugang beim FC Auggen
Der 19-jährige Sabahudin Ismaili kommt als weiterer Neuzugang zur neuen Saison zum Verbandsligisten FC Auggen.
Ismaili spielt aktuell beim SV Weil und kann bereits als noch A-Jugendlicher 13 Einsätze in der Landesliga vorweisen. Der dynamische Mittelfeldspieler möchte beim FC Auggen seine nächsten Entwicklungsschritte gehen.
Auggens neuer Trainer, Amin Jungkeit, sagt zu seinem neuen Spieler:“ Saba hat großes Talent und ist ein spannender Junge mit hohem Willen. In Auggen kann er in Ruhe seine Entwicklung vorantreiben. Wir werden ihn bestmöglich dabei unterstützen“.