Saarpfalz-Blitzturnier in Reiskirchen

Am morgigen Samstag, den 19. Juli bestreitet unser FC 08 Homburg im Rahmen eines Saarpfalz-Blitzturniers in Reiskirchen ab 14 Uhr Testspiele gegen den FSV Jägersburg und den FK Pirmasens.

Wenige Tage nach dem 4:0-Testspielsieg beim luxemburgischen Erstligisten Jeunesse Esch am vergangenen Mittwochabend steht für unseren FCH am morgigen Samstag bereits der nächste Test an. Ab 14 Uhr trifft man im Rahmen des Saarpfalz-Blitzturniers auf dem Sportplatz des SV Reiskirchen auf den FSV Jägersburg und den FK 03 Pirmasens.

Um 14 Uhr geht es in Reiskirchen zunächst gegen den FSV Jägersburg, auf den man zuletzt im Viertelfinale des Sparkassen-Pokals Saar 2024/25 traf und sich mit 2:0 durchsetzte. Um 15 Uhr treffen die Homburger auf den Oberligisten FK 03 Pirmasens, gegen den man zuletzt in der vergangenen Wintervorbereitung ein Testspiel bestritt. Damals setzten sich die Grün-Weißen mit 5:2 durch.

Die Spieldauer beider Partien beträgt jeweils 1×45 Minuten.

Personell müssen die Homburger morgen neben den Langzeitverletzten Michael Heilig und Hilal El-Helwe zudem weiterhin auf Justin Petermann und Torwart Lukas Hoffmann verzichten. Die zuletzt noch angeschlagenen Michael Gelt und Grischa Walzer hingegen sind morgen wieder einsatzbereit.